Axel Prahl spielt einen Tag früher – Kindertheaterstück wechselt

Der Ticketverkauf für die überregional beliebten Rommersdorf Festspiele läuft und die ersten Karten haben in Freunden und Neuentdeckern der Kulturreihe ihre Abnehmer gefunden. Nun ergeben sich aus produktionstechnischen Gründen zwei Änderungen. Ticketinhaber haben das Recht auf Kartenrückgabe.

Axel Prahl und sein Inselorchester müssen mit ihrem Abend zum Album „Mehr“ einen Tag vorverlegt werden auf Donnerstag, 20. Juni. Das Konzert beginnt wie gehabt um 20.15 Uhr im Englischen Garten der Abtei Rommersdorf in Heimbach-Weis. Die Freie Bühne Neuwied präsentiert bei den Festspielen auch in diesem Jahr ein Theaterprogramm für die ganze Familie. Das Kinderstück „Joli und der Zuckerdrache“ wird nun ersetzt durch „Herr Grün, Jimmy und das Geheimnis der Zaubertrolle“. Die Termine bleiben bestehen: Sonntag, 30. Juni, um 12 Uhr und Montag, 1. Juli, um 10 Uhr wird das Kindertheaterstück aufgeführt.

Für alle drei genannten Veranstaltungstermine mit Änderungen gilt: Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer unter den genannten Umständen sein Ticket nicht behalten kann oder möchte, hat das Recht zur Kartenrückgabe. Alle Tickets, die bei Ticket-Regional online, telefonisch oder persönlich bei einer Vorverkaufsstelle gekauft wurden, müssen über den gleichen Weg zurückgegeben werden. Die Erstattung läuft dann über Ticket-Regional. Wer seine Karten in der Tourist-Information der Stadt Neuwied gekauft hat, gibt sie dort zurück und erhält nach Angabe der entsprechenden Daten den Kaufpreis zurück auf das Konto überwiesen.

„Wir hoffen, dass unseren Gästen keine größeren Umstände entstehen und sie den Konzertabend trotz der Verschiebung wie geplant genießen können. Gleichzeitig sind wir froh, dass wir alle drei Veranstaltungen, wenn auch in geänderter Form, nach wie vor anbieten können“, resümiert Organisator Klaus Kurz vom Kulturbüro der Stadt Neuwied. Das komplette Programm der Festspiele mit Beschreibungen und Terminen ist online unter: www.neuwied.de/kultur-in-rommersdorf. Tickets sind erhältlich unter anderem in der Tourist-Information Neuwied, Tel. 02631 802 5555, bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen oder beim zentralen Online-Bestell-Service www.rommersdorf-festspiele.de. Veranstaltungsort für alle Termine ist die Abtei Rommersdorf in Neuwied-Heimbach-Weis, Stiftsstraße 2.

Zum Foto: Nach einer Programmänderung bieten die Rommersdorf Festspiele nun „Herr Grün, Jimmy und das Geheimnis der Zaubertrolle,“ inszeniert von der Freien Bühne Neuwied, für die kleinen Besucher an.

(Copyright: Freie Bühne Neuwied)