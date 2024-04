Beim Blick aus dem Fenster lässt es sich längst nicht mehr leugnen: Der Frühling ist endgültig da und überall grünt und blüht es. Und auch die Temperaturen der vergangenen Wochen vertreiben den Winter ganz schnell aus den Köpfen. Für alle, die einen Bedarf nach frischer Frühlingsluft und wohltuenden Sonnenstrahlen haben, hat die Neuwieder Tourist-Information so einiges geplant.

Alter Friedhof:

Dem kulturellen Erbe von Neuwied nachspüren und trotzdem im Grünen unterwegs sein? Geht. Am Samstag, 20. April, wird ab 14 Uhr etwa anderthalb Stunden lang der „Alte Friedhof“ an der Julius-Remy-Straße erkundet. Als erste konfessionsübergreifende Ruhestätte steht dieser exemplarisch für die religiöse Toleranz in der Deichstadt und besticht mit einer Vielzahl bedeutender historischer Grabmäler.

Flora und Fauna im Engerser Feld:

Nur einen Tag später werden Wanderlustige sogar vor die Wahl gestellt: Schon um 9 Uhr startet vom SWN-Parkplatz in der Hafenstraße die Führung „Flora und Fauna im Engerser Feld“. Auf einer zweieinhalbstündigen Wanderung durch das Biotop direkt vor unserer Haustür können am Sonntag, 21. April, neben Heckrindern und Wildkräutern auch seltene Vogelarten beobachtet werden. Fernglas mitbringen lohnt sich also ebenso wie festes Schuhzeug.

Zwischen Himmel und Erde:

Mit „Zwischen Himmel und Erde“ steht am Sonntag, 21. April, noch eine weitere Expedition in heimische Natur- und Kulturlandschaften im Angebot. Vom Parkplatz an der Brombeerschenke in Hüllenberg wird ein Rundweg zwischen Streuobstwiesen und entlang der Weinberge erwandert. Los geht es um 14 Uhr – herrliche Aussichten sind miteinbegriffen.

Kirchen- und Religionsgemeinschaften:

Als Religionsfreistatt war Neuwied schon im 17. Jahrhundert ein sicherer Hafen für sämtliche Glaubensgemeinschaften. Das Recht zur freien Ausübung jeglicher Konfession hat bis heute deutlich erkennbare Spuren hinterlassen. Auf diesen wandelt die Führung „Kirchen- und Religionsgemeinschaften“ am Samstag, 27. April, ab 14 Uhr vom Ausgangspunkt vor dem Schloss anderthalb Stunden lang.

Innenstadtrundgang:

An gleichem Treffpunkt zur selben Uhrzeit beginnt am Sonntag, 28. April, der Innenstadtrundgang – und hält genau das, was der Name verspricht: Anderthalb Stunden lang lernen Teilnehmende allerhand wissenswertes über Schloss, Stadtkirchen und weitere Denkmäler sowie über die spannende Geschichte von Neuwied.

Für alle Führungen gilt: Die Teilnahme kostet 6 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren sind für 4 Euro dabei. Für Kinder unter 6 Jahren sind die Angebote der Tourist-Information kostenlos. Bei Teilnahmewunsch ist eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor dem Führungstermin erforderlich. Eine Ausnahme bildet die Wanderung „Zwischen Himmel und Erde“. Für diese müssen sich Interessierte bereits drei Tage im Voraus anmelden. Dies ist telefonisch unter 02631 802 5555 oder während der Öffnungszeiten der TI vor Ort in der Marktstraße 59 möglich.