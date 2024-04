Koblenz. Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger in ihrem ersten Koblenzer Gespräch zur Sicherheitspolitik am Mittwoch, 17. April, ein. Auf dem Podium sitzen an diesem Abend der gebürtige Koblenzer Generalleutnant Alfons Mais, 21. Inspekteur des Heeres der Bundeswehr, und Josef Oster MdB, Obmann der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Inneres und Heimat sowie stellvertretendes Mitglied des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages.

Wegen der hohen Nachfrage wird die Veranstaltung in den Gartensaal des Kurfürstlichen Schlosses (Neustadt 24, 56068 Koblenz) verlegt. Los geht es um 18.30 Uhr.

Wer Interesse hat, kann sich unter folgendem Link anmelden:

“https://www.kas.de/de/web/rp/veranstaltungen/detail/-/content/sind-wir-verteidigungsfaehig <https://www.kas.de/de/web/rp/veranstaltungen/detail/-/content/sind-wir-verteidigungsfaehig> “.