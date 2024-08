Die Sayner Hütte ist groß. Somit bietet sie der Kultur auch Raum für Vielfältigkeit, was sich in zwei Konzerten spiegelt, die im September auf dem Areal des Industriedenkmals stattfinden. Am 1. September kann man hier in der Gießhalle um 18 Uhr die „Lauschvisite: Metal Works“ erleben. Zu hören ist zeitgenössische Musik für Akkordeon und Schlagzeug unter anderem von Clara Iannotta, Katharina Rosenberger und Michael Maierhof. Eva Zöllner (Akkordeon) und die beiden Percussion-Künstler Stefan Kohmann und Achim Seyler starten die „Lauschvisite“ als Teil einer Konzertreihe für zeitgenössische experimentelle Musik im Westerwald: Von neu komponierter Kammermusik für extravagante Besetzungen über freie Improvisationen bis hin zu Sprachexperimenten, Jazzanklängen und interdisziplinären Verknüpfungen werden verschiedenste Ansätze aktuellen Musikschaffens präsentiert. Auf der Sayner Hütte reagiert das Trio bewusst auf den Ort, seine Architektur und Geschichte – und wie zu erwarten spielt dabei Eisen als Klangerzeuger eine wichtige Rolle. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 13 €.

Mit dem Ensemble amarcord begrüßt die Sayner Hütte am 13. September eines der Spitzenensembles im A-cappella-Bereich. Ab 19.30 Uhr kann man das Quintett aus Leipzig erleben, das in diesem Jahr die Tradition der Vocal Summer Class für A-Cappella-Ensembles der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz fortführt: In intensiver Kursarbeit coachen die Künstler jungen Kolleginnen und Kollegen, die in der A-cappella-Szene Fuß fassen wollen. Das Konzert auf der Sayner Hütte bildet den Abschluss der Vocal Summer Class und das Publikum darf gespannt sein, was der Nachwuchs von den Profis gelernt hat. Denn amarcord bedeutet eine perfekte Abstimmung von Harmonie und Klang: Für ihre virtuose Gesangskunst und musikalischer Poesie wurden die Sänger bei über 1.500 Konzerten in 50 Ländern der Welt umjubelt. Die ECHO- und OPUS-Klassik-Preisträger präsentieren A-cappella-Gesang in höchster Perfektion und überschreiten mühelos die Grenzen der Zeit, der Stile und des Ausdrucks. Der Eintritt ist frei.