Für Kinder und Jugendliche werden in Koblenz zahlreiche Ferienfreizeiten angeboten. Bürgermeisterin Ulrike Mohrs und Antje Knieper, Sachbereichsleitung Kinder- und Jugendförderung des Jugendamtes, ließen es sich nicht nehmen, einige von diesen zu besuchen. Beide machten sich selbst vom bunten Ferienprogramm in Immendorf, in der Diesterweg-Schule in der Altstadt, des AWO Kreisverbandes Koblenz e. V. in Lützel sowie des Bauspielplatzes der Jugendkunstwerkstatt Koblenz e.V. auf dem Oberwerth einen Eindruck.

Überall bereiteten die teilnehmenden Kinder sowie die Betreuerinnen und Betreuer der Bürgermeisterin und der Jugendamtsvertreterin einen herzlichen Empfang und berichteten gern über ihre Ferienfreizeit.

So standen bei der Freizeit in Immendorf nicht nur eine Kanutour auf der Lahn und ein Besuch des Basecamps für Funclimbing in Andernach auf dem Plan, sondern gut die Hälfte der Kinder und Jugendlichen absolvierten auch ein Sportabzeichen. Als besonderes Highlight konnte auch auf dem Gelände des TuS Immendorf übernachtet werden.

Die Sommerferienfreizeit des Jugendamtes fand erneut an der Diesterweg-Schule in der Altstadt statt. Das Team der Kinder- und Jugendförderung bot getreu dem Motto „Dein Sommer in Koblenz“ tolle Aktionen in und um Koblenz an. So erkundeten die Kinder unterschiedliche Jugendhäuser und Spielplätze in Koblenz, besuchten aber auch das Haus der Sinne in Wiesbaden sowie andere Attraktionen. An der Diesterweg-Schule gab es neben Bastelangeboten viel Raum zum Toben und in Kooperation mit Music live e.V. die Möglichkeit sich an Schlagzeug, E-Gitarre, Bass und Mikro auszuprobieren.

Bei der AWO-Stadtranderholung stellten die Kinder eine ganze Kinderstadt mitsamt Bürgermeisterwahl und eigenem Rathaus auf die Beine. Ganz wie im echten Leben gab es in „Schängelheim“ eigenes Geld. Ob in der stadteigenen Gärtnerei, der Schreinerei oder im Kaufhaus konnten sich die Kinder in vielen Berufen ausprobieren.

Um das Thema „Rummel im Dschungel“ ging es auf dem Bauspielplatz auf dem Oberwerth. Hier bauten die Kinder 11 verschiedene Hütten und ließen sich beim Hämmern und Gestalten von Bürgermeisterin Mohrs auf dem weiträumigen und grünen Gelände gern dabei über die Schulter schauen.

Natürlich kamen die Bürgermeisterin und Frau Knieper nicht mit leeren Händen, sondern hatten kleine Snacks für die Kinder und Jugendlichen dabei. Auch finanziell unterstützt die Stadtverwaltung Ferienmaßnahmen in Koblenz. So wurden im Jahr 135.000 € für die Förderung von Freizeiten zur Verfügung gestellt.

Die Stadtranderholungen und Ferienmaßnahmen mit ihren vielfältigen Angeboten für die Oster-, Sommer- und Herbstferien sind seit vielen Jahren eine feste und begehrte Größe in Koblenz. Sie leisten für berufstätige Eltern nicht nur einen wichtigen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern bieten auch den Koblenzer Kindern spannende und erlebnisreiche Ferientage „vor der Haustür“. Um die vielfältigen Angebote in den Ferien realisieren zu können, sind die Anbieter auf Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren, Studierende sowie weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer angewiesen. Wer sich als Betreuerin oder Betreuer bei den Freizeiten engagieren möchte, kann sich gern bei den jeweiligen Veranstaltern melden.

Fotos (Stadt Koblenz) Susan Krause