Der Bartholomäusmarkt in Bad Ems ist ein Highlight im Veranstaltungskalender der Region und lockt auch in diesem Jahr vom 23. bis 26. August mit einem abwechslungsreichen Programm. Besucher können sich auf vier Tage voller Musik, Show und Unterhaltung freuen, die keine Wünsche offen lassen. Wir haben uns mit dem 1. Vorsitzenden des Bartholomäusmarkt Verein Bernd Geppert unterhalten. Hier könnt ihr euch das Video dazu anschauen und mehr erfahren.

Freitag, 23. August – Pop Musik und Coverbands aus Bad Ems:

Der Bartholomäusmarkt startet am Freitag, den 23. August, um 18:30 Uhr mit einem mitreißenden Konzertabend. Die heimischen Bands TPT aus Bad Ems und Back Home sorgen mit erstklassiger Covermusik für einen stimmungsvollen Auftakt. Besucher dürfen sich auf eine bunte Mischung bekannter Hits freuen, die zum Mitsingen und Tanzen einlädt.

Samstag, 24. August – Schlagerparty und Feuerwerk:

Am Samstag, den 24. August, wird es ab 16:00 Uhr richtig heiß auf der großen Schlagerparty. DJ Ulf aus dem bekannten Megapark bringt die Menge zum Kochen, während Stars wie Daniela Alfinito, Kultstar Bata Ilic, Paulina Wagner und viele weitere Schlagergrößen für unvergessliche Auftritte sorgen. Um ca. 22 Uhr erwartet die Besucher dann ein weiteres Highlight: Ein großes Feuerwerk von der Lahn aus, das den Nachthimmel über Bad Ems in ein funkelndes Farbenmeer verwandelt.

Sonntag, 25. August – Frühschoppen und Showprogramm:

Der Sonntag, 25. August, beginnt um 11 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen, gefolgt vom traditionellen Kronentreffen im Kaiserbad. Ab 14 Uhr geht es im Gastrodorf mit Tanz, Musik und Show weiter. Unter anderem wird der Deutsche Meister im Showtanz sein Können präsentieren und das Publikum begeistern. Ab 18 Uhr sorgt die „Wolle pur Party“ für beste Stimmung, bei der Spaß und gute Laune garantiert sind.

Montag, 26. August – Oktoberfest-Stimmung und Abschlussparty:

Der Bartholomäusmarkt endet am Montag, den 26. August, mit einem besonderen Highlight. Ab 11 Uhr lädt die bekannte Oktoberfest-Band „Münchner Zwietracht“ zum Frühschoppen im Gastrodorf ein. Die „beste Oktoberfest-Band der Welt“ sorgt gemeinsam mit Lukas Otte für Wiesn-Stimmung in Bad Ems. Abends geht es dann mit DJ B.B. Ulf aus dem Megapark weiter, der mit seiner Disko-Show bis in die Abendstunden hinein für den krönenden Abschluss des Marktes sorgt.

Der Bartholomäusmarkt 2024 in Bad Ems bietet ein prall gefülltes Programm, das Musikliebhaber, Schlagerfans und Partygänger gleichermaßen begeistert. Vier Tage lang verwandelt sich die Kurstadt in ein Fest der guten Laune und des Miteinanders. Ob Popmusik, Schlager oder Oktoberfest-Stimmung – beim diesjährigen Bartholomäusmarkt ist für jeden Geschmack etwas dabei. Lassen Sie sich dieses Event nicht entgehen und erleben Sie unvergessliche Stunden in Bad Ems!