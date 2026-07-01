Deichstadtfest lockt vom 9. bis 12. Juli in die Neuwieder City

Ein Sommer ohne Deichstadtfest? Undenkbar. Wenn sich von Donnerstag bis Sonntag, 9. bis 12. Juli, der Neuwieder Luisenplatz in eine große Festmeile verwandelt, gibt es vier Tage lang wieder reichlich gute Musik auf die Ohren. Auf gleich fünf Bühnen sowie dem gesamten Festivalgelände können sich Deichstädter wie Gäste abermals auf ein facettenreiches Programm freuen.

Ebenfalls nicht vorstellbar: Ein Deichstadtfest ohne Europa-Time. Die gelebte Tradition vom Deutsch-Englischen Freundeskreis Neuwied-Bromley erhält dieses Mal mehr Platz. Denn das beliebte Europadorf zieht auf Bühne 1 (Ecke Langendorfer Straße / Pfarrstraße) um. Zur festen Europa-Time-Tradition zählt unter anderem die Hutpräsentation des Hauses Kemen aus Bendorf, die selbstredend bei der 45. Auflage sonntags nach der Europa-Time-Eröffnung um 11 Uhr nicht fehlen darf. Darüber hinaus darf in der bewährten „Speaker’s Corner“ wieder nach Herzenslust diskutiert werden. Ein besonderes Highlight bei der diesjährigen Europa-Time ist der Auftritt von Alice Hoffmann, auch bekannt als „Hilde Becker“ in der ARD-Kultserie „Familie Heinz Becker“ und Preisträgerin des Goldenen Schärjers.

Kostenlos Musik genießen, kostenlos hin und zurück

Nicht nur, dass Musikfans für die bunte Festmeile auf dem Luisenplatz keinen Eintritt zahlen müssen. Dieses Jahr können Neuwieder zudem kostenfrei an- und abreisen. Denn seit Ende Mai können im gesamten Stadtgebiet die Busse immer samstags ganz ohne Ticket genutzt werden. Zum Deichstadtfest – und weiteren großen städtischen Veranstaltungen – wird der Aktionszeitraum erweitert. Heißt: Am Donnerstag, Freitag und Sonntag kann ebenso jeder Bus auf Stadtgebiet gratis genutzt werden.

Für die sichere Heimreise steht zusätzlich dank der Verkehrsbetriebe Rhein-Westerwald wieder der kostenlose Shuttle-Service bereit. Die Shuttle-Busse starten Donnerstag um 22 und 23 Uhr sowie Freitag und Samstag jeweils um 24 und 1 Uhr jeweils an der Haltestelle am Schlosstheater. Bus 1 fährt von dort über den Raiffeisenring und Heddesdorf nach Torney, Niederbieber, Segendorf und Rodenbach weiter nach Feldkirchen und Irlich. Bus 2 bringt die Deichstadtfest-Gäste zunächst zum Neuwieder Bahnhof und dann weiter nach Block, Engers, Bendorf-Sayn, Heimbach-Weis und Gladbach sowie Oberbieber.

Kein Festival ohne Merch

Neben einem guten Line-up darf auf einem Festival natürlich auch das passende Merch nicht fehlen. Zusätzlich zu den beliebten Klassikern – den Deichstadtfest-Button und das Deichstadtfest-Bändchen – gibt es dieses Jahr erneut leuchtende Jo-Jos und Feuerzeuge mit integriertem Flaschenöffner. Ganz neu dabei, um den Deichstadtfest-Look perfekt zu machen: Deichstadtfest-Tennissocken. Außerdem gibt es praktische schwarze und orangene Handybänder.

Gut zu wissen für Ungeduldige: Die Buttons und Bändchen können bereits ab Dienstag, 7. Juli, in der Tourist-Information (TI) gekauft werden. Die weiteren Merch-Artikel sind dann erst zum Deichstadtfest auf der Festmeile und in der TI erhältlich.

Weitere Infos zum Programm gibt es online auf www.neuwied.de/deichstadtfest.

BUZ:

Festivalstimmung inmitten der Innenstadt? Beim Deichstadtfest vom 9. bis 12. Juli in Neuwied ganz normal. Dann locken wieder die unterschiedlichsten Bands zahlreiche Besucher vor die Bühnen. Foto: Patrick Gawandtka