Auf den Spuren von Verbrechen und Fälschern – auch barrierefrei

Lahnstein. Die Geschichte einer Stadt besteht nicht nur aus großen Ereignissen und berühmten Persönlichkeiten. Oft verbergen sich hinter alten Häusern, Gassen und Plätzen auch Geschichten von Verbrechen, Betrug und menschlichen Abgründen.

In monatelanger, akribischer Recherche hat Winfried Conrad solche Ereignisse in Lahnstein aus den Archiven ans Tageslicht befördert. Ab Juli können alle Interessierten in den neuen Kriminalführungen durch Lahnstein das „andere Gesicht“ der Stadt kennenlernen. Dabei versteht Conrad es, die wahren Begebenheiten mal mit Gänsehautgarantie, mal mit einem feinen Augenzwinkern zu vermitteln.

Den Auftakt bildet am Samstag, 18. Juli, die Premiere der Führung „Tatort Oberlahnstein“. Am 19. September folgt mit „Tatort Niederlahnstein“ das Pendant auf der anderen Seite der Lahn. Die Führungen widmen sich Kriminalfällen, die sich im jeweiligen Stadtteil ereignet haben oder mit ihm verbunden sind.

Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf der jüngeren Mediengeschichte: Unter dem Titel „Einmal Fälscher, immer Fälscher?“ beleuchtet Conrad die zwei Gesichter des Lahnsteiner TV-Manipulators Michael Born, der in den 1990er Jahren mit gefälschten Fernsehreportagen für Schlagzeilen sorgte. Die etwa zweieinhalbstündige Führung findet erstmals am 25. Juli statt und wird im Laufe des Jahres mehrfach angeboten.

Um allen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, wurde das Angebot für die Saison 2026 gezielt erweitert: Am Samstag, 22. August, feiert eine barrierefreie Krimiführung Premiere, die speziell auf die Bedürfnisse von Senioren sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität zugeschnitten ist.

Der Ticketpreis für die regulären Krimiführungen beträgt 15,00 Euro pro Person, für die ausführlicheren Michael-Born-Themenführungen 20,00 Euro pro Person, jeweils inklusive eines Getränks. Da die Durchführung an eine Mindestteilnehmerzahl von acht bis zehn Personen gebunden ist, wird um vorherige Anmeldung bei der Touristinformation Lahnstein unter 02621 914-171 oder per Mail an touristinfo@lahnstein.de gebeten.

Die vollständige Übersicht aller Termine von Juli bis Oktober sind auf der Website der Stadt Lahnstein unter www.lahnstein.de/stadtfuehrungen einsehbar.

Bildunterzeilen:

Die neuen Stadtführungen beleuchten dunklere Seiten der Stadtgeschichte. (Foto: KI-generierte Bildmontage / Stadtverwaltung Lahnstein)