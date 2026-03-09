An vielen Stellen im Stadtgebiet ist der Frühling bereits zu sehen: Winterlinge, Schneeglöckchen, Blauglöckchen und Krokusse zeigen ihre Blüten. Auch die grünen Spitzen von Tulpen und Narzissen strecken sich bereits aus dem Boden. Die Natur erwacht langsam aus ihrem Winterschlaf – und für die Stadtgärtner hat eine arbeitsreiche Zeit begonnen. Sie sind derzeit vielerorts im Einsatz, um die Grünflächen im Stadtgebiet für die neue Saison vorzubereiten und unter anderem die Staudenbeete zu pflegen.

Wer die ersten Frühlingsboten besonders eindrucksvoll erleben möchte, dem empfehlen die Stadtgärtner einen Spaziergang durch den Volkspark in Lützel. Dort haben sich unzählige lilafarbene Krokusse zu einem dichten Blütenteppich entwickelt.

Auch am Schwanenteich in der Südlichen Vorstadt sorgen Zwiebelblumen derzeit für farbenfrohe Akzente. Vor allem die zahlreichen Blauglöckchen (Scilla) und Schneeglöckchen zeugen davon, dass der da ist.

Ein weiterer Tipp für einen Frühlingsspaziergang ist der Mendelssohnpark in Horchheim. Auch hier zeigen sich bereits die ersten Blüten des Jahres und laden dazu ein, die erwachende Natur zu genießen.

Jedes Jahr kommen neue Zwiebelblumen dazu, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen im Herbst pflanzen. Einige kleinblütige Sorten verwildern und werden über die Jahre immer mehr. Es verschwinden aber auch immer wieder kurzlebige Sorten wie zum Beispiel grußblumige Tulpen. In den kommenden Wochen werden nach und nach weitere Frühblüher im gesamten Stadtgebiet ihre Blüten öffnen. Neben ihrer Farbenpracht bieten sie auch eine wichtige erste Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten.

Die Stadtgärtner bitte um Verständnis, dass noch nicht überall wieder Sitzbänke zur Verfügung stehen. Zum Teil wird noch an den Oberflächen gearbeitet. Zum Teil muss gewartete werden, bis die akute Gefahr von Hochwasser vorbei.

Foto (Stadt Koblenz / Verena Groß): Die Krokusse im Lützeler Volkspark sind in voller Blüte. Auch der Schwanenteich in der südlichen Vorstadt ist aktuell einen Frühlingspaziergang wert.