Noch bis zum 9. März 2026 läuft die Online-Abstimmung zum Publikumspreis der Fairtrade Awards.

Die Fair Trade Stadt Koblenz und der Fairtrade Landkreis Mayen-Koblenz haben sich gemeinsam mit dem Fairen Seilbahnfrühstück um den Publikumspreis der Fairtrade Awards 2026 beworben.

Am Fairen Seilbahnfrühstück nahmen Persönlichkeiten aus verschiedensten Bereichen des öffentlichen Lebens teil. Ausgestattet mit Kaffee und einem Snack aus dem Fairen Handel bestiegen je zwei prominente Gäste in bis dahin unbekannter Paarung gemeinsam mit einem Interviewerpaar die reservierte Gondel. Unbeobachtet von der Öffentlichkeit schwebte diese „Kapsel“ hoch über dem Rhein und erlaubte spannende Begegnungen sowie ungezwungene Dialoge zum Thema Fairness. Dabei wurden Gemeinsamkeiten entdeckt, Ideen für Kooperationen gesponnen und konkrete Schritte zur Förderung von Fairness diskutiert. Statements aller Gäste wurden im Anschluss als Video veröffentlicht. Die Veranstaltung machte deutlich, wie facettenreich das Thema Fairness ist: im alltäglichen Handeln, im Bildungsbereich, in kommunalen Maßnahmen und im persönlichen Engagement.

Damit war das Faire Seilbahnfrühstück der Höhepunkt der Aktivitäten rund um den Fairen Handel in Stadt und Landkreis.

Jetzt gilt es Stimmen zu sammeln um den Publikumspreis nach Koblenz zu holen.

Für das „Faire Seilbahnfrühstück“ kann online abgestimmt werden unter https://awards-publikumspreis.fairtrade.net/publikumspreis-2026/abstimmung/faires-seilbahnfruehstueck

Weitere Infos zur Fair Trade Stadt Koblenz und den Aktivitäten finden sich unter https://koblenz.de/fair-trade-stadt

Foto (Jennifer Zumbusch): Franka Rössel im Gespräch mit David Langner und Henning Pätzold (von links nach rechts) beim Fairen Seilbahnfrühstück.