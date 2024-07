Lahnstein. Am Wochenende vom 9. bis 11. August bietet „Rhein in Flammen“ ein abwechslungsreiches Programm in Lahnstein.

Nachdem die Heinz-Erhardt-Führung am 09. August schon ausgebucht ist, wird nun noch ein zusätzlicher Termin am 10. August angeboten: Um 14.00 Uhr startet vor dem Hexenturm am Salhofplatz in Oberlahnstein die unterhaltsame Stadtführung mit Karl Krämer, der in die Rolle des unvergessenen Humoristen Heinz Erhardt schlüpft.

Krämer wird den Gästen die Geschichte der Stadt auf humorvolle Weise näherbringen und dabei einige Originalwerke von Erhardt zum Besten geben. Ganz ohne Trauer und dennoch nach dem Motto des unvergessenen Humoristen „Immer, wenn ich traurig bin, gibt es einen Korn“ wird auch Zeit für das ein oder andere Getränk bleiben. Die Führung dauert 90 Minuten, kostet 30,00 Euro pro Person und ist auf 35 Teilnehmer begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist über die Touristinformation unter Tel. 02621 914 171 erforderlich.

Karl Krämer unterhält als Heinz Erhardt bei einer Stadtführung. (Foto: Stadtverwaltung Lahnstein)