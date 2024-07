Bürgermeister Peter Jung verabschiedet Neuwieder Ruderer zur WM

Noch rund vier Wochen, dann vertritt Linus David seine Heimatstadt Neuwied bei den U23-Ruder-Weltmeisterschaften in Canada. Bürgermeister Peter Jung wünschte dem jungen Sportler vom „Gymnasialen Turn- und Ruderverein Neuwied 1882“ – kurz: GTRVN – jetzt alles Gute für den Wettkampf und verabschiedete ihn ins zentrale Trainingslager des Deutschen Ruderverbandes in Ratzeburg. Am 12. August geht es dann nach St. Catharines, wo Linus David im „Leichten Doppelzweier“ an den Start geht. Sein Verein plant, für den Fall der Qualifikation für den Finallauf am 23. August ein Public Viewing im Bootshaus anzubieten.

Linus David rudert bereits sein seinem zehnten Lebensjahr beim GTRVN. Aktuell trainiert er zudem am Ruderstützpunkt in Koblenz. Das WM-Ticket löste er mit einer grandiosen Wettkampfleistung auf dem Essener Baldeneysee, wo er im Juni mit seinem Partner Oskar Emil Otto Kroglowski (Kiel) die Goldmedaille bei der deutschen Jahrgangsmeisterschaft U 23 errang.

Auf den Bildern von links nach rechts: Gerhard Grün (Sparkasse Neuwied), Christoph Grzembke (GTRVN), Linus David (GTRVN), Dr. Bernhard Reuther (Förderkreis des GTRVN), Andrea Haupt (Stadtwerke Neuwied) und Bürgermeister Peter Jung. Foto: GTRVN/Stefan Kunz