Überblick: So sehen die nächsten Schritte in Sachen Sanierung und Museumskonzeption aus – Bistro, Pavillons und Gehweg an der Rheinseite

Neuwied wird nicht umsonst Deichstadt genannt. Und kaum ein Gebäude in der Stadt stiftet mehr Identität als die Deichkrone. Daher war es eine der besten Nachrichten des vergangenen Jahres, dass es gelungen ist, ein Förderpaket über satte 4,5 Millionen Euro für die Sanierung an Land zu ziehen. „Ein großer Gewinn für unsere Stadt. Wir können die Deichkrone wieder zu einem lebendigen Ort mit hoher Aufenthaltsqualität machen“, betonen Oberbürgermeister Jan Einig und Beigeordneter Ralf Seemann als Immobilien-Dezernent übereinstimmend.

Im Dezember überbrachte Bundesbauministerin Clara Geywitz die Zusage persönlich. Vor wenigen Tagen nun ist auch das offizielle Schreiben dazu im Verwaltungshochhaus an der Engerser Landstraße eingetroffen. Da zumindest äußerlich noch nichts zu sehen ist, nehmen wir dies zum Anlass, um über die weiteren Schritte zu informieren.

Klar ist: Die Förderrichtlinien geben vor, dass das Projekt bis zum Jahr 2028 abgerechnet sein muss. Folglich ist Eile geboten, und in der Verwaltung wird parallel gearbeitet: Das Immobilienmanagement plant eine universell nutzbare Ausstellungsfläche; das Stadtmarketing erarbeitet ein Museumskonzept, das dort dann integriert werden kann.

Bauliche Veränderungen:

„Zurzeit haben wir ein Gebäude in desolatem Zustand“, stellt Günsel Hübner-Afacan, Architektin vom städtischen Immobilienmanagement fest und erklärt, dass im Inneren praktisch Rohbaustatus herrscht. Im ersten Schritt wird nun zunächst die technische Planung ausgeschrieben. Bis Ende des Jahres müssen Statik und Fachplanung dann stehen, auf dass der Bauantrag gestellt werden kann. Im Anschluss wird das, was Beigeordneter Ralf Seemann mit leicht nach oben gezogenen Augenbrauen als „Ruine mit Gebäudehülle“ bezeichnet, komplett entkernt. Im „Erdgeschoss“ entstehen auf rund der Hälfte der Nutzfläche der Eingangsbereich und ein Bistro, das auch unabhängig vom Museum besuchbar sein wird. Auf der anderen Hälfte und im Obergeschossen entstehen die eigentlichen Museumsräume. Insgesamt steht eine Brutto-Nutzfläche von rund 620 Quadratmetern zur Verfügung.

Links und rechts des Hauptgebäudes werden wieder Pavillons angebaut, die dem Originalzustand gleichen und nicht den später angebauten, mittlerweile wieder abgerissenen Seitenflügeln, die viele Neuwieder vielleicht noch kennen. Auch der baufällige Balkon wurde abgerissen, sodass Fußgänger – wie einst 1931 – das Gebäude wieder auf der Rheinseite passieren können.

Inhaltliche Konzeption:

Wie beantragt, entsteht ein Klimaschutzmuseum. Hintergrund sind die durch die Klimaveränderungen ausgelösten Wetter-/Umweltkatastrophen, wie beispielsweise an der Ahr. Neuwied kann dank seines Deichs auf eine lange Historie in Sachen Hochwasserschutz zurückblicken und eine entsprechende Expertise vorweisen.

Aktuell erstellen die Mitarbeiter des Stadtmarketings ein Leistungsverzeichnis, das diese Expertise einbringt. Dabei wird gleichzeitig die neu erstellte Tourismusstrategie berücksichtigt. Will heißen: Das museale Konzept soll entsprechend der neu definierten Zielgruppen angelegt werden und sich vor allem an „Kultur- und Landschaftsliebhaber“ sowie „Vielseitig Aktive“, zu denen vor allem Familien zählen, richten. Auch Reiseveranstalter gehören dazu. Ein Hauptaugenmerk wird auf Digitalisierung gelegt. Dabei sollen bestehende Partnerschaften genutzt und neue Synergien gefunden werden. Ein Beispiel: Das bereits vorhandene Deichinformationszentrum wird auf jeden Fall angebunden. Für eine nachhaltige Vermarktung sollen neue Marketingkooperationen erarbeitet werden. Sobald dieses Leistungsverzeichnis fertig gestellt ist, wird es einen Ideenwettbewerb geben.

Parallel sucht die Stadt für den musealen Teil noch nach weiteren Fördermöglichkeiten. Dies lässt das Förderprogramm des Bundes, dessen 4,5 Millionen Euro allein für Sanierung und Neugestaltung des Bauwerks vorgesehen sind, ausdrücklich zu.