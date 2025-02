Die beiden Haltepunkte an der Balduinbrücke wurden Anfang Januar 2025 baulich fertiggestellt und abgenommen. Seit diesem Zeitpunkt erfolgt auch wieder eine Andienung der Haltestelle durch die Koblenzer Verkehrsbetriebe (koveb) sowie durch andere Verkehrsunternehmen. Bis zum vollständigen Abschluss der Maßnahme verbleiben jedoch noch wenige Restarbeiten. Witterungsbedingt konnten die noch ausstehenden Markierungsarbeiten zur Abgrenzung der Fahrspuren sowie der sonstigen Verkehrsflächen gegeneinander bislang nicht ausgeführt werden. Aus diesem vorgenannten Grund bleiben bis dahin zunächst auch noch einige Warnbaken zur Sicherung des Straßenverkehrs an den Haltepunkten bestehen. Die Durchführung der erforderlichen Markierungsarbeiten ist bereits für Anfang März fest eingeplant. Laut Informationen der koveb findet derzeit die Abstimmung mit dem Auftragnehmer statt, um die noch fehlenden Glasscheiben an den Wartehallen anzubringen.