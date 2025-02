Steuern, Finanzen, Versicherungen und – essenzielle Themen für junge Menschen, die in der Schule oft zu kurz kommen. Der Zukunfts-Check bietet praxisnahe und werbefreie Einblicke in diese wichtigen Grundlagen, um den Übergang in ein selbstständiges Leben zu erleichtern.

Am Freitag, 14. Februar 2025, ab 13:30 Uhr findet die Veranstaltung statt und richtet sich an junge Menschen ab 16 Jahren – egal, ob noch in der Schule, in der Ausbildung oder am Beginn der Berufslaufbahn. Gerade beim ersten eigenen Haushalt und finanziellen Entscheidungen ist fundiertes Wissen der beste Schutz vor Fehltritten.

Ein nachhaltiges Geschenk für die Zukunft

Eltern, Großeltern, Arbeitgeber und Unternehmen haben die Möglichkeit, jungen Menschen mit dem Zukunfts-Check eine wertvolle Starthilfe zu geben. Die Veranstaltung vermittelt kompaktes Wissen für finanzielle Sicherheit und Eigenverantwortung.

Verlosung: Kostenlose Tickets gewinnen

Zum Auftakt werden mehrere kostenlose Tickets für den Zukunfts-Check verlost. Interessierte können einfach eine E-Mail mit dem Namen und dem Betreff „Zukunfts-Check“ an info@vwa-koblenz.de senden und nehmen damit automatisch an der Verlosung teil.

Info-Veranstaltung zum Studienstart am 15. Februar 2025

Zusätzlich findet am Samstag, 15. Februar 2025, um 13:30 Uhr eine Informationsveranstaltung zu den berufsbegleitenden Studiengängen der VWA Koblenz statt. Akademieleiter und BWL-Dozent Professor Dr. Kußmaul stellt die Fachrichtungen Betriebswirtschaft, Verwaltung und erstmals auch Digitale BWL vor und erläutert Inhalte sowie Ablauf des Studiums.

Seit 1953 unterstützt die VWA Koblenz als gemeinnütziger Verein die Fach- und Führungskräfte der Region Mittelrhein. Mit weit über 7.000 Alumni ist sie ein etablierter Bildungspartner vor Ort. Die Studierenden profitieren von der Expertise hochqualifizierter Professoren und Dozenten renommierter Universitäten und Hochschulen, die durch ihre wegweisenden Veröffentlichungen und vielseitigen beruflichen Hintergründe eine inspirierende Lernatmosphäre schaffen.