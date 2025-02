Dass Neuwied Ende 2023 offiziell zur ersten und bis heute einzigen „Kinderfreundlichen Kommune“ in Rheinland-Pfalz erklärt wurde, ist alles andere als ein Zufall. Denn in Neuwied setzt sich die Stadtverwaltung ganz besonders dafür ein, dass Kinder sicher und chancengerecht aufwachsen können und dass sie bei allem, was in der Stadt passiert, ein Wörtchen mitreden können. Einen wichtigen Beitrag leistet hierbei das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJub). Das engagierte Team kümmert sich um alle Belange der Kinder- und Jugendlichen in der Deichstadt und organisiert eine Menge aufregender Freizeitangebote, die dafür sorgen, dass in Neuwied eigentlich immer was los ist. Weil das mit ganz schön viel Arbeit verbunden ist, sucht das Neuwieder KiJub eine FSJ’lerin oder einen FSJ’ler, um das Team in der Kinder- und Jugendförderung zu unterstützen.

Was Interessierte dabei erwartet? Eine Zeit voller Abwechslung, spannender Herausforderungen, interessanter Einblicke und wertvoller Begegnungen! Im Freiwilligen Sozialen Jahr beim KiJub reichen die weitgefächerten Aufgabenfelder von der Mitarbeit bei der Planung und Durchführung von Ferien- und Freizeitaktivitäten, über die Unterstützung bei der Verwaltungsarbeit und der Gestaltung einfacher Flyer, bis hin zu Erledigungen aller Art wie Einkäufen oder Transportfahrten. Bei ihrer Arbeit erhalten FSJ’lerinnen spannende Einblicke in die sozialpädagogische Arbeit und die Verwaltung, fördern ihre Kreativität durch die Mitarbeit im Team der Kinder- und Jugendförderung und bekommen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten einzubringen und eigene Ideen im Rahmen von Treffs und Aktivitäten zu erproben und in die Tat umzusetzen. Die einzige Voraussetzung, die Interessierte mitbringen müssen? Sie müssen volljährig sein und einen Führerschein haben.

Wer sich für die vielfältige Arbeit im Bereich der Kinder- und Jugendförderung interessiert und im Rahmen eines FSJ’s erste wertvolle Erfahrung in diesem Arbeitsfeld sammeln möchte, kann sich telefonisch unter 02631/802 170 oder per E-Mail an kijub@neuwied.de bei KiJub-Leiter Jürgen Gügel melden. Der frühestmögliche Termin für den FSJ-Beginn beim KiJub ist der 1. April. Wer mehr über die Arbeit des Neuwieder Kinder- und Jugendbüros in Erfahrung bringen will, kann sich online unter www.neuwied.de/stadtleben/kinder-jugend informieren.