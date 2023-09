Oktoberfest für Neuwieder Senioren am 5. Oktober

Es ist September – Oktoberfest-Saison. Das gilt auch in Neuwied. Und so laden Soziale Stadt und das Mehrgenerationenhaus Neuwied in diesem Jahr ein zum Oktoberfest für Senioren. Am Donnerstag, 5. Oktober, von 15 bis 17 Uhr sorgt DJ Claudia Wischmann für „a zünftige Musi“ und Feierstimmung. Im tollen Ambiente des Gemeinschaftsraums der GSG-Seniorenresidenz (Rheinstraße 46, Neuwied) wird zur Oktoberfest-Musik gesungen und geschunkelt.

Neben der typischen musikalischen Begleitung ist mit einem bayerischen Imbiss und Getränken auch für das leibliche Wohl gesorgt. Außerdem hebt ein kleines, aber feines Rahmenprogramm die Stimmung zusätzlich. Neben Tanz und Musik soll natürlich auch der Austausch nicht zu kurz kommen. Ob gute Gespräche unter alten Freunden oder das Knüpfen von neuen Kontakten, all das ist möglich.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Seniorenprojekts „gemeinsam statt einsam“ in Kooperation von Quartiermanagement „südöstliche Innenstadt“ und dem Mehrgenerationenhaus Neuwied statt. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung bis zum 28. September wird gebeten unter Tel.: 02631 863070. Weitere Informationen sind persönlich im Stadtteilbüro (Rheintalweg 14, Neuwied), per Mail an stadtteilbuero@neuwied.de oder unter der genannten Rufnummer zu erhalten.