Basketball: Isaac Bonga trägt sich ins Gästebuch seiner Geburtsstadt Neuwied ein – Öffentlicher Empfang am BigHouse

Am Sonntag hat er noch in Manila den Weltpokal in die Luft gereckt, jetzt kommt er nach Neuwied. Auf Einladung von Oberbürgermeister Jan Einig trägt sich der in Neuwied geborene Basketball-Weltmeister Isaac Bonga am kommenden Samstag ins Gästebuch der Stadt ein. Anschließend findet am Jugendzentrum BigHouse ein öffentlicher Empfang statt. „Lasst uns unserem Weltmeister einen tollen Empfang bereiten“, ruft Einig die Mitbürger auf, in die Museumsstraße zu kommen.

Um 10.30 Uhr beginnt dort das Bühnenprogramm unter Moderation von Marco Cicoria. Der Stadionsprecher des heimischen Volleyball-Bundesligisten VCN ist selbst Basketballer und wird das Publikum in die Gesprächsrunde einbeziehen. Wer Jersey, Basketball oder andere Fanartikel mitbringt, darf auf ein Autogramm des Profisportlers hoffen. Und selbstverständlich sind auch Selfies mit dem Star erlaubt.

Da parallel in der Neuwieder Innenstadt der stets publikumsträchtige Flohmarkt stattfindet, werden die Besucher gebeten, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Haltestelle Moltkeplatz bzw. 5 Minuten Fußweg vom Bahnhof) anzureisen oder auf der Kirmeswiese (Gustav-Stresemann-Straße / Andernacher Straße) zu parken. Es ist nicht möglich, mit dem Auto ans BigHouse zu fahren.

Über Isaac Bonga:

Isaac Bonga wurde am 8. November 1999 in Neuwied geboren und lernte in der Deichstadt Laufen. Seine ersten Basketball-Erfahrungen sammelte der heute 2,03 Meter große Comboguard beim Post SV Koblenz, deren 1. Mannschaft er als Jugendlicher in die 1. Regionalliga führte. Zur Saison 2016/17 wechselte er zu den Skyliners Frankfurt in die deutsche Bundesliga und zwei Jahre später zu den Los Angeles Lakers in die nordamerikanische Profiliga. In der NBA bestritt er insgesamt 148 Spiele für die Lakers, die Washington Wizards und die Toronto Raptors. Seit 2022 spielt er wieder in der deutschen BBL-Bundesliga für den FC Bayern München. Seit 2017 ist Isaac Bonga deutscher Nationalspieler. 2021 nahm er an den Olympischen Spielen in Tokio teil und dann vor wenigen Tagen an der Weltmeisterschaft auf den Philippinen. Bonga kam in allen Spielen zum Einsatz und half vor allem im Halbfinale gegen die USA mit einem eminent wichtigen Block in der Schlussphase mit, dass die deutsche Mannschaft ins Finale einzog und dort sensationell zum ersten Mal Weltmeister wurde. Er stand in der engeren Auswahl zum besten Defensivspieler des gesamten Turniers.

Bildunterschrift:

Basketball-Weltmeister Isaac Bonga – hier im Trikot seines Vereins beim Bundesligaspiel in Bonn – kommt am Samstag nach Neuwied.

Foto: Jörg Niebergall