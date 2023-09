Koblenz (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, dem 08.09.2023 und Donnerstag, dem 14.09.2023, wurden an der Balthasar-Neumann-Grundschule in der Karl-Friedrich-Goerdeler-Straß e in Koblenz auf der Pfaffendorfer Höhe zwanzig Glasscheiben, vermutlich durch Steinwürfe gegen das Gebäude, beschädigt. Der hierbei entstandene Sachschaden dürfte ca. 20.000 EUR betragen. Die Verursacher

dieser erheblichen Schäden sind bisher unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.