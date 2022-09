Koblenz (ots) – In den frühen Morgenstunden von Samstag auf Sonntag, 20/ 21.08.2022, kam es gegen 05:00 Uhr im Eingangsbereich einer Diskothek in der Firmungsstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einem Security-Mitarbeiter.

Laut Schilderung wurde der Geschädigte durch die Sicherheitskraft zu Boden geworfen, wo er auf dem Hinterkopf aufschlug und sich eine Schädelprellung zuzog. In unmittelbarer Nähe zum Eingangsbereich der Diskothek befand sich eine Gruppe von Menschen, welche sich zuvor ebenfalls in der Diskothek aufgehalten hatte. Die Personen eilten dem am Boden liegenden Verletzten zur Hilfe.

Die Polizei Koblenz bittet insbesondere diese Personen, aber auch weitere Zeugen, die Angaben zur Tathandlung oder dem Täter machen können, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261 103-2510 oder PIKoblenz1@polizei.rlp.de zu melden.