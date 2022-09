KiJub-Angebot in Heimbach-Weis faszinierte Kinder

Unter dem Motto „Sommer in Heimbach-Weis“ stand in der zweiten Hälfte der Sommerferien eine Kinderfreizeit im Jugendhaus Heimbach-Weis, die das städtischen Kinder- und Jugendbüro (KiJub) ausgearbeitet hatte. 20 Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren erlebten ein vielfältiges Programm in schöner Gemeinschaft. Die Gruppe bastelte und malte, was das Zeug hielt: Aus verschiedenen Materialien erstellten die Mädchen und Jungen mit fantasievollen Motiven versehene Bücher, die sie mit eigenen Geschichten gefüllt hatten. Aus Kartons entwarfen die Kinder 3-D-Welten zum Thema „Weltall, Planeten, Sterne, Galaxien“.

Dieses „himmlische“ Thema vertieften Betreuer und Kinder während eines Besuchs der Sternenwarte in Sessenbach. Dort konnten die Kinder auf interstellare Entdeckungsreise gehen. Unterhaltsam und kindgerecht verpackt, erfuhren sie Wissenswertes über unseren Kosmos. Höhepunkt des Besuchs war die Beobachtung der Sonne. Ein mit Spezialfilter ausgestattetes Sonnenteleskop ermöglichte den Kindern, die Oberfläche der Sonne zu betrachten. Sonnenflecken und Eruptionen waren so greifbar nah. Im dazugehörigen Planetarium wurden mit einem digitalen Projektor Sterne, die Milchstraße, Galaxien und Planeten visualisiert. Einführung in die Astrologie und Sternenbilder-Kunde hinterließen Eindruck: Die Kinder konnten sich anschließend gut am Nachthimmel orientieren.

Doch nicht nur Lehrreiches stand auf dem Programm, auch Schmackhaftes. So kam das Backen von Schoko-Muffins bei den Kindern bestens an. Von den Erziehungsberechtigten erhielt das KiJub-Team viele positive Rückmeldungen. Alle Beteiligten hoffen nun auf eine Wiederholung des familienergänzenden Betreuungsangebots im kommenden Jahr.