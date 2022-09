Rundgang, Besuch des Gärtnerhäuschens und Ausstellung

Der Tag des offenen Denkmals findet seit 1993 unter der Koordination der Deutschen Stiftung Denkmalschutz immer am zweiten Sonntag im September statt. Dieses Jahr fällt er folglich auf den 11. September. An diesem Tag bietet die Tourist-Information Neuwied gleich zwei kostenfreie Führungen auf dem Alten Friedhof an.

Im Mittelpunkt der Führung, die von 10.30 bis 12 Uhr angesetzt ist, steht das ehemalige Friedhofsgärtnerhäuschen, dessen Wände zahlreiche historische Porträts zieren. Ab 14 Uhr steht dann der Rundgang entlang der Gräberreihen auf dem Programm. Zudem präsentieren die Mitglieder der Neuwieder Künstlergruppe Kultu(h)r wie im vergangenen Jahr ihre aktuellen Werke auf dem Friedhofsareal.

Interessierte treffen sich um 10.30 beziehungsweise um 14 Uhr am Friedhofseingang an der Julius-Remy-Straße, wo die beiden Friedhofsführer Hans-Joachim Feix und K.D. Boden sie erwarten. Eine Anmeldung bis 9. September ist nur für den Friedhofsrundgang um 14 Uhr erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Weitere Informationen, auch zu individuellen Führungen, gibt es bei der Tourist-Information der Stadt Neuwied, Telefon 02631 802 5555; E-Mail tourist-information@neuwied.de. Ein Überblick über alle angebotenen Führungen steht im Internet unter www.neuwied.de/stadtfuehrungen.html.