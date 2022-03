Kreisverwaltung sucht für wichtige Aufgabe noch Erhebungsbeauftragte – Attraktive Aufwandsentschädigung

Kreis Neuwied. Wir brauchen Wohnraum. Wir brauchen Kindergartenplätze. Jedes Kind soll wohnortnah in die Grundschule gehen können und für den Weg zu Gymnasium oder Realschule Bus- und Zugverbindungen finden. Aber wo genau braucht es wie viele Plätze? Welche Angebote? Wie werden Wahlkreise fair geschnitten, wie Finanzausgleichszahlungen gerecht verteilt?

Um diese und viele weitere Fragen vernünftig planen und entscheiden zu können, braucht es verlässliche Grundlagen: Zahlen. Daten. Fakten. Deshalb findet in Deutschland alle zehn Jahre der „Zensus“ statt: eine Volks-, Gebäude und Wohnungszählung. Coronabedingt um ein Jahr verschoben, ist es 2022 wieder soweit: Ab dem 15. Mai werden in Rheinland-Pfalz rund 4000 Erhebungsbeauftragte unterwegs sein. Wer Interesse hat, an dieser wichtigen Aufgabe mitzuwirken, ist herzlich willkommen!

Denn die Neuwieder Kreisverwaltung sucht noch engagierte und zuverlässige Interviewer, die diese Befragung zwischen Mai und August 2022 durchführen. Für die ehrenamtliche Tätigkeit gibt es eine attraktive Aufwandsentschädigung pro erhobenem Fall, die sich schnell auf mehrere Hundert Euro summieren kann. Die Arbeitszeiten können dabei flexibel eingeteilt werden. Vorkenntnisse oder gesonderte Qualifikationen sind nicht nötig, alle Teilnehmer werden vorher geschult. Die Erhebungsbeauftragten sollten lediglich redegewandt und selbstsicher sein, gewissenhaft und vertraulich arbeiten und mobil sein. Außerdem müssen sie volljährig sein und über gute Deutschkenntnisse verfügen. Fremdsprachenfähigkeiten sind von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig.

Interesse? Mehr Informationen gibt Helena Hasbach, E-Mail: zensus.info@kreis-neuwied.de, Tel. 02631/803-556 – immer montags und dienstags von 8.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr.

Quelle: Kreisverwaltung Neuwied