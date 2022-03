Kultursalon Koblenz lädt die Macher ein

Publikumsmärkte sind trotz Pandemie wieder im Kommen, viele sind in Rheinlandpfalz zu Hause. Dieses Bundesland öffnet für große Märkte wieder Tore. Großveranstaltungen an der frischen Luft für 2022 stellen sich über den Kultursalon Koblenz mit ihren Machern vor. Der Salon mit Petra Lötschert hat die größten und schönsten Veranstaltungen für Sie ins Schloß eingeladen. Eintritt frei. Lernen Sie die Besonderheit der Märkte und ihre Macher kennen.

Für den Lukasmarkt in Mayen kommt ins Schloß Yvonne Müller, für den Bartholomäusmarkt in Bad Ems kein anderer als Willi Willich. Für den Aldegundismarkt in Oberwesel besucht uns Lena Höver, aus dem Hunsrück erscheint Ortsvorstand Andreas Bauer für den Bellamarkt, den Schängelmarkt in Koblenz vertritt die neue Koblenzer Stadtmanagerin Miriam Schuff. Eins haben alle gemeinsam, sie sind Marktmeister. Sie kennen die Aussteller, die den jeweiligen Markt bereichern sollen und berichten warum, diese ihr Marktkonzept bereichern. Auch verraten Sie uns die neuen Hygienekonzepte, die uns noch eine Weile begleiten werden. Jedoch darf wieder mehr gefeiert werden. Mehr am 21. Mai im Kurfürstlichen Schloß ab 17.30 Uhr. www.kultursalonkonlenz.de

Lukasmarkt Seit 1403 ist der gutgesuchte Eifeler Volksmarkt im Oktober bekannt, das Riesenrad ist mittlerweile mehr als ein Wahrzeichen.

Batholomäusmarkt WiIllommen beim größten Blumenmarkt Europas, nach zwei Jahren pandemischer Zwangspause ist es im August wieder soweit.

Aldegundismarkt Am letzten Sonntag im Juli lockt dieser Markt zahlreiche Menschen in den Oberweseler Wald. Der Tag startet mit einem Waldgottesdienst.

Bellamarkt Mehr als 400 Bauern- und Viehhandelsständen locken im Juli abwechslungsreich Besucher nach Kastellaun.

Schängelmarkt Drei Tage Stadtfest mit Musik, Unterhaltung, Kunsthandwerkermarkt in Koblenz, ab Mitte September.

Lernen Sie die großen Publikumsmärkte von einer neuen Seite kennen. Hier haben Sie gebündelt die seltene Gelegenheit dazu. Herzlich willkommen im Kurfürstlichen Schloß am 21. Mai! www.kultursalonkonlenz.de