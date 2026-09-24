Jubiläum mit vielen Wegbegleitern und Vorstellung des zweiten interkulturellen Kochbuchs

Lahnstein. Seit zehn Jahren bringt das Interkulturelle Frauencafé im Jugendkulturzentrum Lahnstein (JUKZ) Frauen unterschiedlicher Herkunft zusammen. Dieses Jubiläum wurde nun gemeinsam mit zahlreichen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern, Kooperationspartnern und Familien gefeiert. Rund 70 Gäste kamen im JUKZ zusammen, darunter die rheinland-pfälzische Ministerin für Arbeit, Soziales, Frauen, Familie und Jugend Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Oberbürgermeister Lennart Siefert, Abgeordnete der Grünen sowie Vertreterinnen und Vertreter des Runden Tisches für Flüchtlinge.

Was vor zehn Jahren mit monatlichen Treffen einiger weniger Frauen begann, hat sich inzwischen zu einem festen wöchentlichen Angebot der Frühen Hilfen entwickelt. In Kooperation mit der Katholischen Familienbildungsstätte, der Netzwerkstelle Kindeswohl und Kindergesundheit sowie dem Jugendkulturzentrum ist ein Ort entstanden, an dem Begegnung, Austausch und gegenseitige Unterstützung im Mittelpunkt stehen. Dabei geht es um ganz praktische Fragen des Alltags, Spracherwerb, Schule oder Arbeit ebenso wie darum, Kontakte zu knüpfen und in Lahnstein anzukommen.

Aus den Ideen und Wünschen der Frauen heraus entstanden zahlreiche Projekte – von interkulturellen Schwimmkursen über gemeinsame Unternehmungen bis hin zu Informations-, Sport- und Freizeitangeboten. Viele dieser Projekte wurden gemeinsam mit engagierten Kooperationspartnern und Ehrenamtlichen umgesetzt.

Einen Einblick in diese zehn Jahre und die Vielfältigkeit der Arbeit des Frauencafés gab das Filmprojekt von Eva Günther.

Während der Feierlichkeiten wurde auch das zweite interkulturelle Kochbuch vorgestellt, in dem sich die Rezepte von 17 Gerichten finden – niedergeschrieben von 16 Frauen. Doch das Buch ist weit mehr als eine Rezeptsammlung: Zwischen den Rezepten erzählen die Frauen von persönlichen Erinnerungen an Kindheit, Heimat und Geborgenheit. Die Gerichte sind liebevoll erklärt und mit selbstgemachten Fotos versehen. Der Erlös soll auf Wunsch der beteiligten Frauen erneut der Seenotrettung zugutekommen. Das Kochbuch ist ab sofort im Jugendkulturzentrum sowie im Eine-Welt-Laden Lahnstein erhältlich.

Bei persischer Musik mit traditionellen Instrumenten und Gesang, einem internationalen Buffet und vielen persönlichen Gesprächen klang die Jubiläumsfeier ganz im Sinne des Frauencafés aus, bei dem der persönliche Kontakt im Mittelpunkt steht, um Menschen miteinander zu verbinden, gegenseitiges Verständnis zu fördern und Möglichkeiten zu schaffen, sich selbst einzubringen.

Bildunterzeile:

Bild 1: Nasstaran Houshmand vom JUKZ, Petra Effert von der Katholischen Familienbildungsstätte Westerwald Rhein-Lahn, Evelin Fatehpour von der Netzwerkestelle Kindeswohl und Kindergesundheit des Rhein-Lahn-Kreises, Lahnsteins Oberbürgermeister Lennart Siefert und Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler