evm-Azubis machen den Verkauf gebrauchter Arbeitskleidung zum Erfolg

KOBLENZ. Ausrangierte, aber gut erhaltene Arbeitskleidung der Energieversorgung Mittelrhein (evm) hat nicht nur neue Besitzer gefunden, sondern kommt nun auch einem guten Zweck zugute. Im Rahmen des evm-Sommerfests verkaufte ein Team von Auszubildenden Kleidungsstücke aus Restbeständen gegen eine kleine Spende an Mitarbeitende. Der erzielte Erlös wurde nun an den Bunten Kreis Koblenz übergeben.

Die Idee dahinter war ebenso nachhaltig wie sozial: Statt die nicht mehr benötigte Arbeitskleidung ungenutzt zu lagern, sortierte Sarah Schäfer mit weiteren Auszubildenden die Bestände, bereitete die Kleidung für den Verkauf auf und organisierte zusammen mit dem Betriebsrat die Aktion beim Sommerfest. Zahlreiche Mitarbeitende nutzten die Gelegenheit, die Kleidungsstücke für die private Nutzung zu erwerben. Dabei kam eine Spendensumme von 500 Euro zusammen. Dieses Geld geht an den Bunten Kreis Koblenz, der Familien mit schwer und chronisch kranken Kindern unterstützt und ihnen in herausfordernden Lebenssituationen zur Seite steht. „Mit der Aktion konnten wir gleich mehrere positive Effekte verbinden: Wir haben gut erhaltenen Kleidungsstücken ein zweites Leben gegeben und gleichzeitig eine wichtige soziale Einrichtung in der Region unterstützt“, freut sich Sarah Schäfer, Auszubildene bei der evm-Gruppe.

Bildunterschrift: Freuen sich über die gelungene Aktion und die Spende für den Bunten Kreis Koblenz: Hava Akduman, Bunter Kreis, evm-Auszubildende Sarah Schäfer, Sabine Vogt, Bunter Kreis, und Elke Hofmann, evm. Foto: Sascha Ditscher