“ZDF-Morgenmagazin” live aus Koblenz und Vorort-Diskussion am Vorabend

Das “ZDF-Morgenmagazin” verlässt das Studio und reist nach Koblenz, um mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt ins Gespräch zu kommen. Am Mittwoch, 11. März 2020, 6.00 bis 9.00 Uhr, berichtet Moderator Andreas Wunn in jeder halben Stunde live aus der Feuerwache Koblenz zum Thema “Angriff auf die Retter: Wenn Feuerwehr und Polizei zu Opfern werden”.

Bereits am Vorabend stellt sich das ZDF im “Bürgerdialog” der Diskussion und den Fragen der Koblenzer. Bürgerinnen und Bürger sind zu beiden kostenlosen Veranstaltungen herzlich eingeladen.

Dienstag, 10. März 2020, 18.30 bis 19.30 Uhr:

Bürgerdialog im Historischen Rathausaal, Willi-Hörter-Platz 1, 56068 Koblenz

Was gefällt am ZDF-Programm, was könnte besser werden? Erfassen die Medien die Lebenswirklichkeit der Menschen? Einblicke in die ZDF-Berichterstattung geben Chefredakteur Peter Frey, Susanne Gelhardt, Leiterin des ZDF-Landesstudios Rheinland-Pfalz und Andreas Wunn, Leiter der Redaktionen “ZDF-Morgenmagazin” und “ZDF-Mittagsmagazin”. Sie stellen sich Fragen und Kritik der Koblenzer und laden gemeinsam mit der Rhein-Zeitung zur offenen Diskussion ein.

Moderation: Peter Burger, Chefredakteur Rhein-Zeitung

Der Bürgerdialog wird live gestreamt:

www.facebook.com/morgenmagazin und www.heute.de

Mittwoch, 11. März 2020, 6.00 bis 9.00 Uhr:

Das “ZDF-Morgenmagazin” live aus der Feuerwache Koblenz, Schlachthofstrasse 2-12, 56073 Koblenz

Sie sind im Einsatz, um uns zu helfen. Rund um die Uhr erreichbar, immer in Alarmbereitschaft. Manche riskieren ihr eigenes Leben, um andere zu retten. Dennoch werden Feuerwehr, Polizei und Sanitäter während ihres Einsatzes immer häufiger beleidigt, beschimpft und angegriffen. Verlässliche Zahlen gibt es nicht, doch der Respekt vor den Helfern scheint zu schwinden. Was sind die Gründe? Und was passiert, wenn Helfer zunehmend selbst zu Opfern werden? Reicht eine Strafverschärfung? Darüber diskutiert Moderator Andreas Wunn in jeder halben Stunde live vor Ort im “ZDF-Morgenmagazin” mit Koblenzer Rettungskräften, Fachleuten und Politikern. Als Gäste werden neben anderen Malu Dreyer, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Oberbürgermeister David Langner sowie Branddirektor Meik Maxeiner erwartet.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 11.02.2020