Ab Dienstag, 27. Februar, bis voraussichtlich Mittwoch, 29. Februar, wird ein Teilstück in der Zaunheimer Straße im Koblenzer Gewerbepark an der A61 voll gesperrt. Grund hierfür sind Gewährleistungsarbeiten, die kleinere Reparaturarbeiten am Asphalt beinhalten. Teilweise ist die Anliegerschaft von der Sperrung betroffen. Ein Zugang sollte jedoch möglich sein, wenn mit dem Baustellenpersonal vor Ort Absprachen getroffen werden. Umleitungswege sind in der Örtlichkeit ausgeschildert.