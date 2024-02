Online Casinos boomen. Allein für den deutschen Casinomarkt wird 2024 ein Marktvolumen von 1,82 Mrd. € prognostiziert. Bis 2028 soll es sogar auf 2,29 Mrd. € steigen, während dann mit einer Nutzerzahl von 6,2 Millionen Spielern gerechnet wird.deutschen Casinomarkt Deutschland 2024

Kein Wunder also, dass immer mehr Casinos auf den Markt drängen und ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Sie müssen sich in Anbetracht der großen Konkurrenz allerdings auch einiges einfallen lassen, um Neukunden von sich zu überzeugen und Bestandskunden an sich zu binden.

Der Casino-Bonus ist hierfür eines der gängigsten Mittel. Es gibt kaum ein Online Casino mehr, welches nicht dauerhaft wechselnde Boni im Angebot hat.

Was nützt ein Casino-Bonus dem Spieler?

Der Bonus im Casino – je nachdem, um welchen Bonustypen es sich handelt – ist eine kostenlose Zugabe des Casinos an den Spieler. Da inzwischen fast alle Casinos auf diesen Zug aufgesprungen sind, gibt es hier einiges zu holen. Man könnte fast sagen: Wer auf den Casino-Bonus verzichtet, hat eindeutig etwas verpasst.

Spieler sollten jedoch immer abwägen, ob sie mit dem jeweiligen Bonus überhaupt etwas anfangen können. Sehr viele Freispiele für ein bestimmtes Spiel mögen verlockend erscheinen – aber haben Sie überhaupt Interesse an diesem Game, oder sind Sie ohnehin nur an Poker, Roulette und Co. interessiert?

Willkommensbonus

Einer der wohl bekanntesten Bonustypen, der auf die Anwerbung von neuen Spielern abzielt, ist der Willkommensbonus. Er wird jedoch in der Mehrheit der Fälle nicht für die Anmeldung selbst, sondern zusammen mit der ersten Einzahlung vergeben.

In selteneren Fällen kann es jedoch in der Tat sein, dass ein Willkommensbonus sofort vergeben wird und nicht erst eine Einzahlung fällig ist. Dieser Bonus kann dann direkt zum Spielen verwendet werden. Aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Meist ist dann doch eine Einzahlung fällig, um sich mit dem Bonus erzielte Gewinne später auch auszahlen lassen zu können. Mehr dazu im Abschnitt zu den Bonusbedingungen.

Da es schwer ist, bei der großen Anzahl an Casino-Anbietern den Überblick zu behalten, ist es hilfreich, dafür eine Übersicht über die besten Anbieter mit Willkommensbonus zu nutzen. So ersparen Casinogänger es sich, Website für Website abzuklappern und die aktuellen Bonusangebote alle einzeln durchzugehen.

Freispielbonus

Mithilfe des sogenannten Freispielbonus erhalten Sie eine bestimmte Anzahl kostenloser Spielrunden. Bei den Spielen handelt es sich fast ausschließlich um Slots, d. h. Automatenspiele. Manchmal können diese Freispiele an einem beliebigen Automaten eingesetzt werden, manchmal bezieht sich der Bonus auf Freispiele an einem (oder mehreren) ganz bestimmten Automaten.

Der Freispielbonus hat den Vorteil, dass Sie neue Slots entdecken und sich zunächst einmal einen Eindruck verschaffen können, ob Ihnen das Spiel überhaupt gefällt. Gerade bei Slots ist das sehr vorteilhaft. Denn während man bei Klassikern wie Roulette oder Poker meist weiß, woran man ist, können Slots überraschend gut oder auch sehr ernüchternd sein. Mit Freispielen gehen Sie kein Risiko ein, sondern können bedenkenlos herum testen.

Einzahlungsbonus

Beim Einzahlungsbonus erhalten Sie einen bestimmten Betrag zusätzlich auf Ihrem Spielerkonto gutgeschrieben. Das ist selten eine bestimmte Summe, sondern häufiger ein bestimmter Prozentsatz.

Wird etwa ein Einzahlungsbonus von 100 % vergeben, werden Ihnen bei einer Einzahlung von 100 € insgesamt 200 € auf Ihrem Spielerkonto gutgeschrieben. Dieser Gesamtbetrag kann dann ganz normal für Casino-Games ausgegeben werden.

Der Einzahlungsbonus dürfte eines der attraktivsten Bonusangebote im Online Casino sein. Spieler haben davon einen direkten Mehrwert und können diesen frei einsetzen, sind also damit nicht auf einzelne Spiele beschränkt oder Ähnliches.

Treue-Bonus

Online Casinos sind nicht nur bemüht, neue Spieler von einer Registrierung zu überzeugen. Aufgrund des hohen Konkurrenzdrucks müssen sie sich auch einiges einfallen lassen, um treue Kunden bei Laune zu halten – denn die würden sich sonst einfach nach einem neuen Casino umsehen, dort Neukunden-Boni abgreifen und dort weiter zocken.

Treue-Boni für Casino-Spieler können unterschiedlich gestaltet sein. Oftmals kann man Treuepunkte sammeln, die zum Beispiel für jede Einzahlung oder jedes gespielte Spiel vergeben werden – die genaue Ausgestaltung ist ganz individuell und von Treueprogramm zu Treueprogramm unterschiedlich. Diese Punkte können dann ab einem gewissen Punktestand gegen verschiedene Prämien eingetauscht werden – zum Beispiel gegen Freispiele oder einen Zusatzbetrag auf dem Spielerkonto.

Ebenfalls zu den Treue-Boni zählen kann man den sogenannten „Reload-Bonus“. Reload steht hierbei für die Einzahlung von Echtgeld aufs Spielerkonto. Wird der Reload-Bonus vergeben, funktioniert er mehr oder weniger, wie der Einzahlungsbonus. Er wird jedoch nicht auf die erste Einzahlung vergeben, sondern wirklich nur an treue Kunden. Ob der Reload-Bonus ab einer bestimmten eingezahlten Summe vergeben wird oder erst ab einer bestimmten Anzahl an Einzahlungen, ist von Casino zu Casino verschieden.

Kombinationen sind üblich

Viele Online Casinos vergeben nicht nur einen einzelnen Bonus, sondern kombinieren verschiedene Bonustypen miteinander. So kann ein Willkommensbonus beispielsweise aus Freispielen und einem Bonus, der einen bestimmten Prozentsatz auf die erste Einzahlung gewährt, bestehen.

Für den Spieler ist das natürlich vorteilhaft – mehrere Boni sind schließlich besser als nur ein Bonus.

Wie bereits angedeutet sollte man sich allerdings auch nicht blenden lassen, sondern immer darüber nachdenken, ob das Bonusangebot überhaupt zum eigenen Spielverhalten passt oder ob Sie damit wenig anfangen können. Konkret also: Habe ich überhaupt Interesse an dem Spiel, wofür mir Freispiele angeboten werden? Werde ich überhaupt alle Bonusbedingungen (mehr dazu weiter unten) erfüllen können?

Wie mache ich den Casino-Bonus geltend?

Achten Sie immer darauf, was für die Gutschrift des Bonus im Gegenzug erwartet wird. Wird etwa ein Willkommensbonus versprochen, ist es nicht automatisch so, dass dieser nach der Anmeldung auf Ihrem Konto erscheint. Manche Casinos sind clever und bauen noch ein Kontrollkästchen ein: Nur wenn hier das Häkchen gesetzt wurde, kann der Bonus auch wirklich beansprucht werden.

Ob und auf welche Weise ein Casino-Bonus angeboten wird, ist aber immer individuell. Es lohnt sich jedoch, genau hinzusehen, um sich den Bonus nicht versehentlich entgehen zu lassen.

Muss der Bonus auf irgendeine Weise manuell eingefordert werden und vergessen Sie diesen Schritt, gibt es in der Regel keine Möglichkeit mehr, nachträglich an den Bonus zu kommen.

Auf die Bonusbedingungen achten

Wenn seriöse Casinos einen Bonus anbieten, können Sie sich meistens auch darauf verlassen, diesen Bonus auch wirklich zu bekommen. Ganz bedingungslos ist der aber auch nicht, denn fast alle Casinos haben Bonusbedingungen daran geknüpft.

Viele Casino-Spieler übersehen diese – wer liest schon bei jeder Anmeldung oder Bestellung alles Kleingedruckte von Anfang bis Ende? In diesem Fall lohnt es sich aber, die Erläuterungen nicht einfach wegzuklicken, sondern genau hinzusehen. Sonst kommt es später zur großen Ernüchterung, wenn klar wird, dass Bedingungen erfüllt werden müssen und der Bonus doch nicht so einfach zu bekommen ist, wie gedacht.

Daran sollten Sie auch denken, wenn Sie negative Bewertungen über ein Online Casino lesen. Natürlich kann es tatsächlich sein, dass dieses Casino gravierende Mängel aufweist. Doch gerade wenn der Faktor Bonusauszahlung kritisiert wird, sollte man hellhörig werden. Oftmals steckt dahinter kein unseriöses Casino, sondern ein Spieler, der sich die Bonusbedingungen einfach nicht richtig durchgelesen hat.

Diese Bonusbedingungen kommen häufig vor

Oftmals steht in den Bonusbedingungen, dass eine gewisse Summe auf das Spielerkonto eingezahlt werden muss oder zunächst ein bestimmter Umsatz getätigt worden sein muss, damit Gewinne ausgezahlt werden können, die mit Boni erspielt wurden. Sie können sich dann also nicht anmelden, Freispiele mitnehmen, damit Gewinne erzielen und sich diese Summe auszahlen lassen, ohne jemals Echtgeld eingezahlt zu haben.

Häufig sind ebenso Obergrenzen. Das gilt zum Beispiel für die Summe, die mit Bonusgeld gewonnen werden darf. Damit wollen die Casinos vermeiden, dass Sie beispielsweise einen Einzahlungsbonus von 50 € erhalten und damit tausende Euro gewinnen.

Auch beim Einzahlungsbonus selbst gibt es fast immer Obergrenzen. Beträgt der Bonus 100 % – also eine Verdopplung des Einzahlungsbetrags – kann die Grenze beispielsweise bei 1000 € liegen. Das heißt, auch wenn Sie 2.000 € einzahlen, werden Sie „nur“ 1000 € Bonus erhalten und nicht 4.000 €.

Aus Sicht der Casinos ist das alles auch nachvollziehbar: Gäbe es diese Bedingungen nicht, so würde dies viele Casinos in den finanziellen Ruin treiben.

Gibt es Boni ohne Einzahlung?

Manche Casinos locken auch damit, dass sie einen Bonus vergeben, ohne dass der Spieler eine Einzahlung tätigen muss. Hier ist allerdings Vorsicht geboten: Der Bonus wird zwar vergeben und kann im Casino eingesetzt werden, aber ganz ohne Einzahlung funktioniert er nicht.

Denn spätestens wenn Gewinne erspielt wurden und Sie sich diese auszahlen lassen wollen, greifen die oben genannten Bonusbedingungen.

Wird ein „Casino-Bonus ohne Einzahlung“ versprochen, so gilt in der absoluten Mehrzahl der Fälle: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sie erhalten zwar zunächst tatsächlich einen Bonus, eine Einzahlung wird jedoch trotzdem fällig – zumindest, wenn Sie vorhaben, sich jemals Gewinne auszahlen zu lassen, statt nur zum Spaß zu spielen und keinen Wert auf die Auszahlung von Gewinnen zu legen. Den meisten Casino-Gängern dürfte es aber verständlicherweise anders gehen: Was man gewonnen hat, möchte man früher oder später auch gerne auf dem Bankkonto haben.

Fazit

Wem gerade nicht nach Party und Events ist oder wenn einfach nichts los ist, der kann auch zu Hause jede Menge Spaß haben. Eine Möglichkeit dabei: ins Online Casino gehen. Hier warten jede Menge Spielspaß für jeden Geschmack und eine gehörige Portion Spannung – und wenn es gut läuft, auch noch nette Gewinne. Sport-Liebhaber aufgepasst: Einige Online Casinos bieten inzwischen auch Sportwetten an.

Bevor man sich in einem Casino anmeldet, ist es jedoch ratsam, die aktuellen Bonusangebote zu überprüfen. So können Sie sich für den Anbieter entscheiden, der am meisten zu bieten hat und haben einen kleinen Startvorteil.