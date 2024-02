Dieser Neuzugang passt sportlich und menschlich perfekt in dieses Team: Der TTC Zugbrücke Grenzau verpflichtet zur neuen Saison den 25-jährigen Luka Mladenovic. Der Luxemburger mit serbischen Wurzeln steht seit 2017 in Diensten des derzeitigen Tischtennis-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 und wechselt im Sommer ins Brexbachtal. Er wird dort unter der Leitung von TTC-Cheftrainer Slobodan Grujic und an der Seite von Feng Yi-Hsin, Maciej Kubik und Samuel Walker in der TTBL auf Punktejagd gehen.



„Luka passt mit seinem Charakter perfekt in unsere Mannschaft“, sagt Grujic, der den groß gewachsenen Mladenovic schon aus der Trainingsarbeit vor seiner Zeit in Grenzau kennt. „Er hat sich in den vergangenen Jahren sportlich sehr gut weiterentwickelt und ist hoch motiviert, gemeinsam mit unserem Team den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Mit ihm haben wir einen Spieler bekommen, der immer da ist, alles geben wird und uns neue taktische Optionen eröffnet. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.“



„Grenzau ist für mich neben Düsseldorf einer der größten und erfolgreichsten Vereine in Europa“, sagt Mladenovic. „Dieser Verein hat schon so viele Erfolge gefeiert, dazu haben hier auch schon andere Spieler aus Luxemburg gespielt. Und dann die Zugbrückenhalle, die für mich einfach legendär ist. Ich habe mich gefragt, wo ich gerne spielen würde, wenn ich es mir aussuchen könnte. Und da kam für mich nur Grenzau infrage, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier den nächsten Schritt machen kann in meiner Entwicklung.“



Mladenovic, der in der aktuellen Saison eine starke Bilanz in Mainz spielt (5:8), hat in den vergangenen Jahren beobachtet, wie der TTC jungen Spielern eine Perspektive geboten hat und wie sich diese in der TTBL etabliert haben. „Diese Mannschaft hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Ich habe so Bock, mit den Jungs nächstes Jahr weiter Gas zu geben. Schon bei unserem allerersten Gespräch hat sich alles so richtig angefühlt, dass ich mich einfach nur auf Grenzau freue. Hier gehöre ich hin, hier will ich mich beweisen!“



Auch TTC-Manager Markus Ströher freut sich über den Neuzugang: „Luka ist nicht nur ein super sympathischer Typ, der als Teamplayer für die Mannschaft brennt, sondern er hat auch einen klaren Plan, wie er sich weiterentwickeln möchte. Ich bin mir sicher, dass wir mit der Unterstützung von Bobo als Trainer noch viel Freude mit ihm haben werden.“