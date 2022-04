Magie, Artistik, Live-Gesang und eine Bar im Ausnahmezustand

Vom 12. Mai bis zum 3. Juli verwandelt sich die GOP Bühne in die einzigartige „WunderBar“. Ein ganz besonderer Ort, an dem sich kühne Artisten und Illusionisten begegnen. Hier trifft der Bartender auf die Femme Fatale, der starke Mann auf die zarte Tänzerin und über allem liegen Musik und die Gänsehautstimme der Barchefin Ruth von Chelius.

Schlechte Aussichten für die beliebte „WunderBar“: Ein Großinvestor hat die Straße, in der die Bar steht, aufgekauft und möchte sie luxussanieren. Die Bar soll für immer schließen. Ein letztes Mal treffen die außergewöhnlichen Stammgäste aufeinander. Sie feiern zum Abschied und hoffen auf ein Wunder. Wird es ein Happy End geben?

Einer der Stammgäste ist der junge Magier Winston Fuenmayor aus Venezuela. Er gewann beim „Young Stage Circusfestival“ in Basel Bronze und erhielt beim Festival in Paris einen Sonderpreis. Das „Duo Fabulous“ beherrscht die seltene Disziplin der „Ikarischen Spiele“: Der „Untermann“ balanciert dabei seinen Partner auf den Füßen und wirbelt ihn mit atemberaubenden Techniken durch die Luft. Der 22 Jahre alte Mukhamadi Sharifzoda kommt aus Zentralasien und ist ein wahrer Könner in der Disziplin Equilibristik, dem Balancieren auf den Händen. Zudem dürfen sich die Zuschauer auf viele weitere artistische Höchstleistungen wie Trapez, Rollschuh-Akrobatik oder Hula Hoop freuen. Das Bindeglied der Show ist die Stimme der charismatischen Gastgeberin Ruth von Chelius – mit Temperament, Sex-Appeal und Humor führt sie mit ihrem Gesang durch den Abend.

Die Vorstellungen finden von Mittwoch bis Sonntag statt. Eintrittskarten sind ab 39 Euro erhältlich. Auf Wunsch können die Gäste das GOP auch genussvoll erleben und einen Showbesuch mit Menüarrangements im Varieté-Saal oder dem Dinner-Erlebnis sowie dem Sonntagsbrunch im Restaurant Leander kombinieren. Informationen und Buchungen unter variete.de sowie unter (02 28) 422 41 41.