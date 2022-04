Jetzt bewerben: Kreis Neuwied bietet Umweltbildungsprojekt an

Kreis Neuwied. Umweltbildung fängt bei den Jüngsten an: „Wie geht es Biene Maja?“ heißt das Projekt für Vorschulkinder, das die Neuwieder Kreisverwaltung deshalb zusammen mit der „Deutschen Umwelt Aktion“ seit vergangenem Sommer an den hiesigen Kindergärten anbietet. „Nutzen Sie diese Möglichkeit und bewerben sich“, appelliert Landrat Achim Hallerbach an die Kita im Kreis.

Bei dem Projekt betrachten die Mädchen und Jungen zusammen mit dem Waldpädagogen Marc Decker die Insekten genau. Sie lernen, dass Bienen fünf Augen haben und damit sogar nach hinten schauen können. Wie sich das anfühlt, zeigt Decker den Kindern bei einem Rundgang mit Prismen im Außengelände des Kindergartens oder in der Turnhalle. Schnell wird den Jüngsten dabei klar, welche Gedanken Bienen haben, wenn sie hastige Bewegungen sehen. Die Vorschulkinder stellen weiter fest, dass Bienen anders riechen als Menschen, nämlich mit Ihren Haaren auf den Fühlern. Spielerisch erklärt der Waldpädagoge, welche wichtigen Aufgaben Insekten haben und was sie zum Leben brauchen. Das Fazit lautet dabei immer wieder: Bienen sind unsere Freunde. Angst muss man vor ihnen nicht haben, denn Bienen sind kleine Superhelden mit Superkräften – und nicht zu vergleichen mit den lästigen Wespen.

Interessenten können Sie sich an Gabi Schäfer, gabi.schaefer@kreis-neuwied.de oder 02631 803 650 wenden.