„Auf ein Wort mit Jan Einig“ heißt die Reihe, in der Neuwieds Oberbürgermeister die Stadtteile aufsucht, um mit den Bürgerinnen und Bürgern in – im übertragenen Sinne – engem persönlichen Kontakt zu bleiben. Diese Bürgersprechstunden sind Jan Einig ein Herzensanliegen, weshalb sie auch während der Coronapandemie durchgeführt werden, selbstverständlich unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln. Am Mittwoch, 27. April, kommt er dazu von 17 bis 19 Uhr nach Heimbach-Weis in den Heimbach-Weiser Seniorentreff. Anmeldungen sind noch möglich unter www.neuwied.de/buergersprechstunde.html, per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder telefonisch unter 02631 802 261. Zur Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das Anliegen zu schildern.