Ellerstadt (ots) – Am Samstag, den 01.10.2022, gegen 12:00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Ellerstadt. Zwei im Haus befindliche Personen mussten wegen Rauchgasintoxikation kurzzeitig medizinisch versorgt werden, konnten das Krankenhaus aber bereits wieder verlassen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zwecks Klärung der Brandursache aufgenommen.

