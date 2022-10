Unkel (ots) – Am Nachmittag des 02.10.2022 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der L252 zwischen Unkel und Bruchhausen. Eine 78-Jährige aus der Verbandsgemeinde Unkel befuhr die L252 aus Unkel kommend in Fahrtrichtung Bruchhausen. Im dortigen Kurvenbereich kam ihr ein dunkles Fahrzeug entgegen, welches über die mittlere Fahrbahnbegrenzung in die Fahrspur der 78-Jährigen fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste die Fahrzeugführerin nach rechts ausweichen, wo sie mit einer dortigen Schutzplanke kollidierte. Sie blieb bei dem Unfall unverletzt.

Etwaige Zeugen des Vorfalls, welche Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten dunklen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Tel.: 02644-943-0 zu melden.