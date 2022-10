Elkenroth (ots) – Am 01.10.22, gegen 16:20 Uhr, wurde durch eine 26-jährige Fahrzeugführerin bei der Polizei in Betzdorf ein in Schlangenlinien fahrender PKW gemeldet. Das Fahrzeug fuhr in dem Ortsbereich der Gemeinde Elkenroth. Die sofort eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug in Elkenroth, Hachenburger Straße, auffinden. Der Fahrer war kurz zuvor in ein Haus gegangen, wo er angetroffen werden konnte. Der 28-jährige Fahrer wurde kontrolliert. Dabei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, Anzeige gegen den Fahrer wurde erstattet. Das Führen von Fahrzeugen wurde untersagt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.