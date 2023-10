Die IG Metall Ausbildungsmesse „Deine Zukunft mit Tarif“ fand am vergangenen Wochenende statt.

Am Samstag 14.10.2023 fand die erste Ausbildungsmesse der IG Metall Geschäftsstellen Koblenz und Neuwied in der Stadthalle Weißenthurm statt. Das Besondere an dieser Azubi Messe war die Teilnahme von ausschließlich tarifgebundenen Betrieben der Region.

Eine Runde über die Nordschleife fahren am Rennsimulator oder kostenfrei professionelle Bewerbungsfotos machen – auf der Ausbildungsmesse der IG Metall Koblenz und Neuwied am 14. Oktober wurde den interessierten Jugendlichen einiges geboten.

Für die jungen Menschen bot die Messe neben dem Rahmenprogramm eine großartige Gelegenheit, sich über verschiedene Karrieremöglichkeiten zu informieren und namhafte tarifgebundene Unternehmen aus der Region kennenzulernen. Die Betriebe hatten die Chance, sich auf dem Ausbildungsmarkt vorzustellen und gute Fachkräfte für Morgen zu finden. Dafür warben sie unter anderem mit der Auszeichnung Tarifbindung.

„Die Tarifbindung steht für geregelte und gerechte Entgelte und Entgelterhöhungen, transparente Entwicklungsmöglichkeiten, sowie gute Übernahmechancen nach der Ausbildung. Das Herausstellungsmerkmal Tarif wollen wir gemeinsam mit den Betrieben nutzen, um Jugendliche im kommenden Jahr für eine Ausbildung bei unseren verlässlichen Tarifpartnern zu begeistern.“ berichtete Mara Latus, Jugendsekretärin der IG Metall Geschäftsstellen Koblenz und Neuwied im Anschluss der Messe: „Wo Arbeitsbedingungen gemeinsam gestaltet werden und Mitbestimmung respektiert wird, wissen Auszubildende wie auch Fachkräfte, dass ihre Interessen vertreten werden und sie gute Arbeitsbedingungen erwarten können.“.

Das Spektrum der Ausbildungsmöglichkeiten, das die Messe präsentierte war breit. Neben den vielfältigen zu vermutenden technischen Ausbildungsberufen in Industrie und Handwerk, hatten die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich über Ausbildungsangebote im kaufmännischen Bereich, sowie diverse Duale Studiengänge zu informieren.

Folgende Betriebe nahmen an der Messe teil:

Ardagh Metal Packaging Germany GmbH, Becker & Co. GmbH, Bomag GmbH, Daimler Truck AG Nutzfahrzeugzentrum, Deutz AG Komponentenwerk, Eaton Industries GmbH, Freudenberg – Integral Accumulator GmbH & Co. KG, Kestenholz Automobil GmbH, Metallwerk Elisenhütte GmbH, Mittelrheinische Metallgießerei Heinrich Beyer GmbH & Co. KG, Novelis Koblenz GmbH, Thyssenkrupp Rasselstein GmbH, Schottel GmbH, Spie, Stabilus GmbH, Trivium Packaging Germany GmbH, TWE Dierdorf GmbH & Co. KG, Winkler+Dünnebier GmbH, ZF Friedrichshafen AG, ZF Active Safety GmbH