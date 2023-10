In der Löhrstraße werden von Freitag, den 20.10.2023, bis einschließlich Montag, den 23.10.2023, Baumaßnahmen durchgeführt. In dieser Zeit werden die koveb-Linien 4/14 und 9 in Richtung Hauptbahnhof wie folgt umgeleitet:

• Ab Haltestelle „Bf. Mitte/Löhr-Center“ über Hohenfelder Straße, Pfuhlgasse und Görgenstraße zur Haltestelle „Christuskirche“, die ersatzweise angefahren wird. Von hier weiter zum Hauptbahnhof.

• Die Haltestelle „Roonstraße“ wird in dieser Zeit nicht angefahren.