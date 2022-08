Daniela Schmitt, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ist in dieser Woche von 29.08. bis 02.09. auf Sommertour quer durch Rheinland-Pfalz. Die Ministerin begrüßt Mainz05 als neuen Markenpartner der Wirtschaftsstandortmarke „Rheinland-Pfalz.Gold“. Sie überreicht einen Förderbescheid für ein Fahrradparkhaus in Koblenz, eröffnet einen Digital Hub in Worms und informiert sich in Insheim zur Geothermie- und Lithium-Gewinnung. Sie eröffnet ein touristisches Projekt in der Innenstadt von Alzey und besucht ein Feriencamp der HWK, wo Kinder und Jugendliche zur Berufsorientierung das Bäckerhandwerk ausprobieren können.

Informationen zu diesen und weiteren Terminen von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt finden Sie untenstehend. Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu diesen herzlich eingeladen!

Montag, 29.08.

11.00 – 12.30 Uhr Schmitt eröffnet Projekt „Barrierefreie Stadt & Feste Alzey“

Alzey ist als Modellregion „Barrierefreier Tourismus“ dabei, das zentrale Museum, die Touristinformation sowie das städtische Umfeld barrierefrei zu gestelten. Nun wurde der Alzeyer Festplatz und das Museumsumfeld samt Gehweganbindung in die Innenstadt barrierefrei gestaltet und wird feierlich eingeweiht. Somit können die Gäste nun auch die Geschäfte, Restaurants, Cafés und Hotels komfortabel erreichen. Damit ist eine von drei Maßanhmen umgesetzt, die die Innenstadt von Alzey noch attraktiver und für viele noch komfortabler erlebbar mache. Das Land fördert das Projekt mit fast einer Million Euro aus Mitteln des Landes und dem europäischen EFRE-Fonds.

Vorplatz Museum Alzey, Antoniterstraße 41, 55232 Alzey

Dienstag, 30.08.

09.00 – 10.00 Uhr Schmitt besucht Feriencamp „Zukunft – Backen“ in Koblenz

Bei den Feriencamps der HWK können sich Jugendliche in der Berufsorientierungsphase in verschiedenen Gewerken ausprobieren. Bei „Zukunft – backen“ geht es um Lebensmittel, die Lebensmittelpyramide, Zucker und seine Wirkung und schwerpunktmäßig um das Vorstellen des Berufes Bäcker. Auch die Handwerks-Berufe Fleischer, Müller, Konditor werden vorgestellt. Die Jugendlichen werden ein schönes Essen mit gesunden Nahrungsmitteln zubereiten, backen und anschließend verkosten. Die Rezepte können die Schülerinnen und Schüler auch mit nach Hause nehmen.

Handwerkskammer Koblenz, im Zentrum für Ernährung und Gesundheit, St. Elisabeth-Str. 2, 56070 Koblenz

10.15 – 10.45 Uhr Bescheidübergabe für Fahrradparkhaus Koblenz

Verkehrsministerin Daniela Schmitt übergibt eine Förderbewilligung in Höhe von rund 430.000 Euro für den Bau eines Fahrradparkhauses am Koblenzer Hauptbahnhof an Bürgermeisterin Ulrike Mohrs. Das Fahrradparkhaus soll in einer ehemaligen Postbankfiliale am Hauptbahnhof entstehen.

Bahnhofplatz 16 (ehemalige Postbankfiliale), 56056 Koblenz

14.30 – 15.30 Uhr Beste Weingastgeber Mosel – Siegerehrung in Trier

Im Wettbewerb „Weingastgeber Mosel“ wird das gesamte Angebot eines Hotel- und Gastronomiebetriebs oder eines Weingutes mit Blick auf das Gästeinteresse bewertet, von der Weinpräsentation, den Angeboten und Events rund um den Wein, dem Weinwissen der Inhaber und Mitarbeiter/innen sowie der Servicequalität. Wettbewerbsausrichter sind die Moselweinwerbung, IHK Trier und das DLR Mosel.

Schmitt kürt die Gewinner des Wettbewerbs und damit die besten Gastgeber rund um das Thema Moselwein.

Orangerie im Hotel Nells Park, Dasbachstraße 12, 54292 Trier

Donnerstag, 01.09.

12.00 – 13.30 Uhr Geothermie und Lithium-Gewinnung, Insheim

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt besucht das Geothermie-Kraftwerk in Insheim. Die Nutzung der Tiefen Geothermie als grundlastfähiger Energieträger kann auch in Rheinland-Pfalz einen wichtigen Beitrag zur Energiewende liefern. Insbesondere im Zusammenhang mit der Extraktion von Lithium aus dem geförderten Thermalwasser entstehen interessante Perspektiven für den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz.

Unternehmen wie bspw. die Daimler Truck AG gehen den Weg, Geothermie zu erkunden und zu nutzen, um eine klimaneutrale Produktion sicherzustellen und zugleich in die Produktion eines der wesentlichen Bausteine von Akkumulatoren für die Elektrifizierung von Fahrzeugen und vielfältigen sonstigen Anwendungen einzusteigen.

Schmitt informiert sich zur Geothermie und Lithium-Extraktion sowie die Bemühungen der Industrie zur klimaneutralen Produktion. Mit dabei sind die Vulcan Energy sowie der Bundesverband Geothermie.

Geothermiekraftwerk Insheim, Hinter der Sandgrube 1,

76865 Insheim

17.00 Uhr Eröffnung Digital Hub in Worms

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt eröffnet den neuen Digital Hub Worms gemeinsam mit dem Oberbürgermeister von Worms Adolf Kessel. Anschließend erfolgt eine Führung durch den Digital Hub mit kurzen Gesprächen mit den ersten dort ansässigen Start-ups. In zentraler Lage bietet der Hub Arbeitsplätze und Büroflächen für Start-ups, ermöglicht Co-Working und Veranstaltungsflächen für die Vernetzung zwischen Gründerinnen und Gründern und den bereits ansässigen Wormser Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Hochschule Worms. Der Digital Hub Worms wird eine zentrale Rolle bei der weiteren Entwicklung des Standorts einnehmen. Der Hub wird von zahlreichen Unternehmen, der IHK Rheinhessen mit Unterstützung der Stadt sowie auch der Hochschule Worms getragen. Das MWVLW unterstützt und begleitet die Entwicklung des Digital Hub.

Digital Hub Worms, Klosterstraße 16, 67547 Worms

Freitag, 02.09.

09.30 – 10.30 Uhr Mainz05 wird Markenpartner „Rheinland-Pfalz.Gold“

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt überreicht dem Vereinspräsidenten des 1. FSV Mainz 05, Stefan Hofmann, die Urkunde zur Markenpartnerschaft der rheinland-pfälzischen Wirtschaftsstandortmarke „Rheinland-Pfalz.Gold“. Als Markenpartner entwickeln Unternehmen und Institutionen den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz unter dem Dach der Wirtschaftsstandortmarke „Rheinland-Pfalz.Gold“ eng an der Seite der Landesregierung aktiv mit. Mainz05 wird nun Markenpartner. Mehr Infos zum Markenpartner-Programm unter https://gold.rlp.de/goldpartner

Wir bitten um Anmeldung unter pressestelle@mwvlw.rlp.de

Mewa-Arena Mainz, Eugen-Salomon-Straße 1, 55128 Mainz

12.00 – 13.00 Uhr Eröffnung des neu gebauten Kompetenzzentrums Supermarkt / Food Akademie

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt eröffnet die hochmoderne überbetriebliche Berufsbildungsstätte (ÜBS) an der Food Akademie in Neuwied. Der neue Lehr- und Mustersupermarkt wird mit Bundes- und Landesmitteln aus dem Förderprogramm „ÜBS“ errichtet und verfügt zukünftig über einen neuen Lehr-Supermarkt, Lehrküche, Seminarräume und ein Schüler-/Studentenwohnheim.

In Neuwied ist seit über 85 Jahren die einzige Branchenfachschule des deutschen Lebensmittelhandels bundesweit beheimatet. Hier werden junge Leute zum Einzelhandelskaufmann/frau, Handelsfachwirt/in und Handelsbetriebswirt/-in auf dem neuesten Stand aus- und fortgebildet.

Mehr Infos zum Programm unter https://www.food-akademie.de/er%C3%B6ffnung-kompetenzzentrum/

food akademie Neuwied, Bundesfachschule Lebensmittelhandel, Friedrichstraße 36, 56564 Neuwied

14.30 – 15.30 Uhr Spatenstich Gewerbepark Kirchberg (Rhein-Hunsrück-Kreis) und Übergabe 3,4 Millionen Euro-Förderbescheid

Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt überreicht einen Bescheid in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro für den Neubau des Industriegebiets II in Kirchberg und nimmt gemeinsam mit dem Stadtbürgermeister und dem ersten ansiedelnden Unternehmen den Spatenstich für den Bau des Industrie- und Gewerbeparks vor. Die Ansiedlung eines Unternehmens aus NRW ist bereits unter Dach und Fach.

Das Industriegebiet II an der Verkehrsachse B 50 / B 421 wird nach Erschließung eine Gesamtfläche von 31,8 Hektar betragen. Davon werden etwa 23,3 Hektar Nettobaulandfläche zur Vermarktung zur Verfügung stehen. Das Unternehmen aus NRW wird ca. 12,7 Hektar belegen. Raum für weitere gewerblich-industrielle Nachfragen ist damit vorhanden.

Gewerbepark Kirchberg, 55481 Kirchberg, Treffpunkt ist auf der Fläche des zukünftigen Gewerbegebiets, siehe Anfahrtsskizze anbei.

Anfahrtsbeschreibung:

B 50 Richtung Kirchberg – Abfahrt Kirchberg-Kappel B 241 Richtung Kappel /Zell – Abfahrt Reckershausen K 17 – nach ca.300 m rechtsabbiegen in Wirtschaftsweg – nach ca. 300 m auf freiem Feld