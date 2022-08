Das Koblenzer Festival der Europäischen Jugend findet am Samstag, 03.09.2022 von 15 bis 20 Uhr in der Konzertmuschel in den Rheinanlagen statt. Geboten wird ein internationales, vielfältiges musikalisches Programm bei freiem Eintritt.

Besonders junge Menschen haben während der Covid-19-Pandemie aus Rücksicht gegenüber älteren Mitbürger:innen Verzicht leisten müssen. Aus diesem Grund hat die Europäische Union das Jahr 2022 als „Europäisches Jahr der Jugend“ der jüngeren Generation gewidmet und möchte mit diversen Veranstaltungen auf die Thematik aufmerksam machen.

„Ich freue mich, dass es uns in Kooperation mit der Musiker-Initiative Music Live e.V. und pop rlp gelungen ist, mit dem Festival einen Beitrag zum Europäischen Jahr der Jugend leisten zu können und damit insbesondere die jüngeren Bürger:innen anzusprechen.“, sagt Dezernentin für Bildung und Kultur Dr. Margit Theis-Scholz.

Nicht nur lokalen Bands wird am Veranstaltungstag die Bühne geboten, auch musikalisch findet ein interkultureller Austausch statt. Mit dabei sind die belgische Nachwuchskünstlerin April Maey, die belgisch-luxemburgische Formation A-55, die aus Koblenz stammende Künstlergruppe Jermaine Reinhardt and Friends, sowie die Trash Drumming Group der Albert Schweitzer Realschule Koblenz.