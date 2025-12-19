Puppentheater „Olles Reise zu König Winter“ im Bürgerhaus Torney

Am dritten Advent lud das Neuwieder Kinder- und Jugendbüro (KiJub) alle kleinen und großen Theaterfans zu einer ganz besonderen Aufführung ins Bürgerhaus Torney ein. Das Figurentheater Künster nahm sein Publikum mit auf eine fantastische, musikalisch untermalte Wintertraumreise. Das aufgeführte Puppentheater-Stück „Olles Reise zu König Winter“ erzählte die wunderschöne Geschichte um den kleinen Olle, der von Väterchen Raureif durch die verschneite Winterwelt ins Schloss von König Winter geführt wird. Das Publikum wurde von der zauberhaften Atmosphäre des Theaterstücks in seinen Bann gezogen und konnte in der sonst oft hektischen Vorweihnachtszeit einen Moment innehalten und die Magie des Winters erleben.

Bildunterschrift:

Bei der Vorführung von „Olles Reise zu König Winter“ verwandelte sich die Bühne im gut gefüllten Bürgerhaus Torney in eine verschneite Winterwelt.

Foto: Esther Bitterling-Jungbluth