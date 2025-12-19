Caritas-Wunschbaum leuchtete im evm-Kundenzentrum – Privatpersonen, Kitas, Schulen und Unternehmen zeigten großes Herz

Traditionell leuchtete der Caritas-Wunschbaum im Kundenzentrum der evm in Koblenz. Smartphone, angesagte Markenkleidung, Schmuck oder gar eine Urlaubsreise: Solche Wünsche suchte man am Weihnachtsbaum der Caritas vergebens. Viele Kinder, Familien und Alleinstehende aus unserer Region hatten ganz andere, viel bescheidenere Weihnachtswünsche.

Die fünfjährige Lea wünscht sich ein Kissen und eine Kuscheldecke. Jonas, sieben Jahre, ist technikbegeistert und freut sich über eine Kugelbahn. Ein 59-jähriger Mann, der von der Wohnungslosenhilfe betreut wird, benötigt für den Winter dringend warme Unterwäsche. Für eine 79-jährige Witwe mit kleiner Rente wäre ein Gutschein für einen Friseurbesuch eine ganz besondere Überraschung. Eine alleinerziehende Mutter, die in Teilzeit arbeitet und kaum über die Runden kommt, möchte mit ihren zwei kleinen Kindern gerne einmal ins Kino gehen.

„Wir kennen die Lebensgeschichten der Menschen, die von unseren Beratungsdiensten und Einrichtungen begleitet werden“, sagte Caritasdirektorin Victoria Müller-Ensel. „Weihnachten fängt im Herzen an. Jeder erfüllte Wunschstern ist auch ein Zeichen der Mitmenschlichkeit.“

Wunschsterne sind Zeichen der Solidarität und des Zusammenhalts

Erneut beteiligten sich neben vielen Privatpersonen auch Kitas, Schulen und Unternehmen an der Aktion. Wunschsterne konnten ebenso telefonisch oder online „gepflückt“ werden. Insgesamt gingen 1633 Wünsche in Erfüllung. „Die Resonanz ist einfach überwältigend. Gerade in diesen Zeiten erleben wir, wie wichtig Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt sind“, freute sich Caritas-Mitarbeiterin und Wunschbaumorganisatorin Elke Heisser. „Danke an alle Spender und Unterstützer und ganz besonders an die evm für die Unterstützung seit 21 Jahren.“

Caritas-Mitarbeitende sorgten dafür, dass die liebevoll verpackten Geschenke, häufig mit ganz persönlichen Weihnachtsgrüßen, schnell übergeben wurden. So sind an Heiligabend viele strahlende Gesichter und leuchtende Kinderaugen garantiert.

Foto 1 (Sascha Ditscher, evm)

Kinder aus vier Caritas-Kitas schmückten den Wunschbaum im evm Kundenzentrum und eröffneten die Aktion mit Weihnachtsliedern.