Buntes Programm und neue Sonnensegel

Lahnstein. „Willkommen auf dem Rummel!“ hieß es beim diesjährigen Sommerfest der kommunalen Kindertagesstätte LahnEggs. Passend zum Motto verwandelte sich das Außengelände mit viel Liebe zum Detail in einen kleinen Jahrmarkt, auf dem für Kinder und ihre Familien jede Menge Spiel, Spaß und Unterhaltung geboten wurde.

Auch das wechselhafte Wetter konnte der guten Stimmung keinen Abbruch tun. An verschiedenen Rummelstationen konnten die kleinen Besucher ihr Geschick unter Beweis stellen. Kegeln, Entchenangeln und Säckchenwerfen gehörten ebenso zum Programm wie zahlreiche weitere Spiele. Für zusätzliche Abwechslung sorgte ein Puppentheaterstück des Fördervereins vom Kur- und Heilwald Lahnstein.

Wie bei einem richtigen Rummel gab es das dazu ein kulinarisches Angebot. Neben herzhaften Speisen und selbstgebackenen Kuchen warteten zahlreiche süße Leckereien auf die Gäste. Besonders Slush-Eis, frisch gebackene Waffeln und duftendes Popcorn erfreuten sich großer Beliebtheit und sorgten für echtes Jahrmarktgefühl.

Ein besonderer Anlass des Sommerfestes war die Einweihung der neuen Sonnensegel auf dem Außengelände. Sie bieten den Kindern künftig Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung und schaffen an heißen Tagen zusätzliche schattige Plätze zum Spielen und Verweilen.

Ermöglicht wurde die Anschaffung durch eine Förderung der AOK im Rahmen des Themas „Hitzeschutz in Kitas“ sowie durch die finanzielle Unterstützung des Fördervereins. Die Stadt Lahnstein dankt allen Beteiligten, die zur Umsetzung beigetragen haben.

Bild 2: Trotz wechselhaftem Wetter war es ein rundum gelungener Tag. (Fotos: Jenny Dummermuth / Stadtverwaltung Lahnstein)