„Kunst ist Balsam für die Seele. In unserem hektischen Alltag sind wir stetig gefordert. Ein Museumsbesuch, das Eintauchen in eine Welt fern dieses Alltags, lässt uns diesen vergessen. Das gilt insbesondere für einen Besuch bei Nacht.“ Ingo Schneider – Dezernent für Bildung und Kultur

Dass Kultur auch nachts besondere Erlebnisse schaffen kann, zeigt die Koblenzer Museumsnacht für Bildungs- und Kulturdezernent Ingo Schneider bereits seit vielen Jahren. Am 5. September findet sie bereits zum 25. Mal statt. Von 19 bis 1 Uhr laden 33 Kulturorte in Koblenz dazu ein, Kunst und Kultur in einem außergewöhnlichen Rahmen zu erleben. 6 Museen, 10 Ateliers sowie 17 Galerien und Pop-up-Locations öffnen ihre Türen. Von der Innenstadt über die Südstadt und Lützel bis nach Ehrenbreitstein erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges, spannendes und generationenübergreifendes Programm.

Der feierliche Auftakt der Museumsnacht findet um 19 Uhr im Foyer des Forum Confluentes statt. Das Puppentheater des Theaters Koblenz eröffnet den Abend mit einer ganz besonderen Darbietung. Zudem begrüßt Ingo Schneider die Gäste.

Das 25. Jubiläum erhält in diesem Jahr einen ganz besonderen Rahmen: Das Theater Koblenz zeigt exklusiv für die Museumsnacht Sondervorstellungen der VR-Experience „NACHT“ im PSD-Foyer in der Schlossstraße. Drei kostenfreie Vorstellungen finden um 19:30, 21:30 und 23:30 Uhr statt. Tickets sind ab 19 Uhr im Mittelrhein-Museum erhältlich. Da die Plätze begrenzt sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Abholung der Tickets.

Neben den Ausstellungen und dem vielfältigen Programm der teilnehmenden Häuser erwartet die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr ein weiteres Highlight: das Live-Painting-Projekt „Across Generations Part II“.

„Across Generations“ ist ein gemeinsames Projekt des Kultur- und Schulverwaltungsamtes der Stadt Koblenz mit einer Künstlergruppe rund um den international renommierten Street-Art-Künstler Hendrick Beikirch. Im diesjährigen Projekt „Across Generations Part II“ werden Künstler Dennis Nußbaum und hochkarätige Weggefährten ein Mural im öffentlichen Raum schaffen – auf dem Parkplatz des Rhein-Museums Koblenz. Besucherinnen und Besucher können den Entstehungsprozess live verfolgen und sich mit den Künstlerinnen und Künstlern austauschen. Mit dem Live-Painting-Projekt am Rhein-Museum wird das Programm um ein großformatiges Urban-Art-Event erweitert, das Street-Art unmittelbar erlebbar macht.

Für 10 Euro erhalten Besucherinnen und Besucher mit einem Eintrittsbändchen Zugang zu allen teilnehmenden Häusern. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt. Koblenz-Pass-Nutzerinnen und -Nutzer erhalten beim Erwerb des Bändchens in den städtischen Museen und an der Tourist-Info eine Ermäßigung von 30 Prozent.

In diesem Jahr sorgen zwei Shuttle-Bus-Linien für eine bequeme Verbindung zwischen den Veranstaltungsorten. Die Nutzung der Shuttle-Busse ist im Preis des Eintrittsbändchens enthalten.

Im Vorverkauf sind die Bändchen bereits im Ludwig Museum, im Mittelrhein-Museum sowie an der Tourist-Info erhältlich.