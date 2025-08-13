Bürgerworkshop am 20. August in der VHS lädt Bürger zum Mitgestalten ein

Wie sieht das Wohnen von morgen in Neuwied aus? Wo entstehen neue Chancen und wo muss nachgesteuert werden? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, lädt die Stadt Neuwied am Mittwoch, 20. August, um 17.30 Uhr zum Bürgerworkshop „Zukunft Wohnen in Neuwied“ in den Amalie-Raiffeisen-Saal der VHS Neuwied ein.

Die Veranstaltung ist Teil des derzeit entstehenden Wohnraumentwicklungskonzepts, mit dem die Stadt Neuwied gemeinsam mit dem Institut InWIS Forschung & Beratung GmbH aus Bochum und der Gemeindlichen Siedlungsgesellschaft (GSG) eine tragfähige Grundlage für die zukünftige Wohn- und Siedlungsentwicklung erarbeitet. Dabei sind nicht nur Fachleute gefragt, auch Bürgerinnen und Bürger können ihre Ideen und Perspektiven aktiv einbringen.

Bürgermeister Peter Jung begrüßt die Gäste persönlich. Fachlichen Input liefert Prof. Dr. Torsten Bölting (InWIS), der aktuelle Entwicklungen am Wohnungsmarkt und deren Bedeutung für Neuwied beleuchtet. Anschließend laden interaktive Themenstände dazu ein, über neue Wohnformen und Wohnqualitäten, den Umgang mit städtischen Flächen, Bestandsentwicklung, bezahlbaren Wohnraum sowie altersgerechtes und inklusives Wohnen ins Gespräch zu kommen.

Die Stadtgesellschaft ist gefragt. „Die Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt werfen viele Fragen auf, die wir nicht allein im Rathaus beantworten können“, betont Bürgermeister Jung. „Deshalb laden wir alle ein, mitzureden, ganz gleich ob Mieterin, Eigentümer, Investor oder einfach interessierte Bürgerin.“ Die gesammelten Anregungen fließen direkt in die weitere Konzepterarbeitung ein.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstaltungsort: Amalie-Raiffeisen-Saal, VHS Neuwied, Heddesdorfer Str. 33

Beginn: 17:30 Uhr (Ende gegen 19:30 Uhr)

Weitere Informationen: www.neuwied.de/wohnraumversorgungskonzept