Anlässlich eines Clubtreffens des Zonta Club übergab Margit Theis-Scholz den Staffelstab an Daniela Merz-Balmes.

Die scheidende Präsidentin bedankte sich bei den anwesenden Clubmitgliedern für die Unterstützung des Clublebens, der Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Projekte und Initiativen und das ihr entgegengebrachte Vertrauen in ihrer Amtszeit.

Die neue Präsidentin Daniela Merz-Balmes gab einen Ausblick auf die geplanten Schwerpunkte, Aktivitäten und Veranstaltungen in ihrer Amtszeit: „Ich freue mich auf die künftigen gemeinsamen Aktivitäten und darauf, unsere gemeinsamen Ziele weiterzutragen.“

Der ZONTA Club Koblenz setzt sich als Zusammenschluss von berufstätigen Frauen seit mehr als 45 Jahren aktiv für die Stärkung von Mädchen und Frauen in der Gesellschaft mit dem Ziel ein, die Lebenssituation von Frauen im rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und beruflichen Bereich zu verbessern. Die Mitglieder engagieren sich in vielfältigen sozialen, Bildungs- und kulturellen Projekten in der Region und weltweit.

Der ZONTA Club Koblenz ist in das weltweite Netzwerk von ZONTA International eingebunden. Auf der Homepage https://www.zonta-koblenz.de kann man sich näher informieren.