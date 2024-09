Ab sofort können Radfahrerinnen und Radfahrer wieder das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten. Bis Ende November haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit an der Befragung teilzunehmen.

Die Stadt Koblenz wurde vom ADFC im Fahrradklima-Test 2022 in ihrer Größenklasse als stärkster „Aufholer“ ausgezeichnet, da sie sich im Vergleich zur letzten Erhebung deutlich verbessern konnte.

Oberbürgermeister David Langner, Baudezernent Dr. Andreas Lukas und das städtische Radverkehrsteam sehen die Auszeichnung als Bestätigung und Ansporn zugleich, Koblenz auch in Zukunft Schritt für Schritt fahrradfreundlicher zu gestalten und wünschen sich eine rege Beteiligung an der Umfrage: „Wir wollen einen nachhaltigen und umweltfreundlichen Verkehr etablieren, von dem letztlich alle Koblenzerinnen und Koblenzer profitieren. Einige Maßnahmen, die gemeinsam mit dem Radentscheid entwickelt wurden, konnten seit der letzten Abstimmung fertiggestellt werden, wie z. B. das Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof, der neu gestaltete Knotenpunkt am Fuße der Balduinbrücke in Lützel, die Anschaffung der Dauerzählstellen und vieles mehr. Weitere Projekte befinden sich in der Umsetzung. Die Sanierung von insgesamt 6 km Leinpfaden entlang des Rheins sowie der Ausbau der Beatusstraße und der Südallee kommen gut voran. Zudem steht die Verbreiterung des Geh- und Radwegs auf der Horchheimer Brücke kurz bevor. Einiges davon ist im Jahresbericht Radverkehr 2023 aufgeführt und im Internet unter www.koblenz.de/radverkehr nachzulesen. Die spannenden Fragen sind nun: Kommen die Verbesserungen auch bei den Bürgerinnen und Bürgern an? Was läuft schon gut – was noch nicht? Wir bitten daher alle Koblenzerinnen und Koblenzer, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und an der Umfrage unter www.fkt.adfc.de teilzunehmen.“, wünscht sich der Oberbürgermeister im Namen der Verantwortlichen für den Radverkehr in Koblenz.