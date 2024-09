Frauen und Mädchen werden weltweit, aber auch in Deutschland häufig zu Opfern von physischer, psychischer und sexueller Gewalt. Die WHO benennt Gewalt sogar als eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen.

Trotz der gesellschaftlichen Sensibilisierung für dieses Problem und mögliche Maßnahmen zur Verhinderung, Prävention und potenzieller Hilfeleistungen für betroffene Frauen, muss das Thema noch intensiver Eingang in den Mittelpunkt unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens finden, betonen die amtierenden Präsidentinnen der Koblenzer ZONTA Clubs.

Seit 1999 finden deshalb am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25.November diverse Kampagnen und Aktionen statt um darauf aufmerksam zu machen.

„Mit der Gestaltung eines Stromkastens und der damit verbundenen inhaltlichen Botschaft an einem in unserer Stadt zentralen und sichtbaren Ort wollen wir einen konkreten und symbolischen Beitrag zur Problembewusstheit leisten und durch den ausgewählten Standort möglichst viele Menschen damit erreichen“ so Beate Reifenscheid-Ronnisch und Margit Theis-Scholz für die ZONTA Clubs. Sie dankten dem ausführenden Künstler Steffen Tschuck von CITER art sowie Marcelo Peerenboom von der evm Koblenz für die Unterstützung bei diesem Projekt.