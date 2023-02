Im Zuge der Vorbereitung der Baumaßnahmen zum Neubau der Pfaffendorfer Brücke werden im Laufe dieser Woche durch den Kommunalen Servicebetrieb die Wertstoffbehälter für Glas und Papier vom Standplatz in der Emser Straße entfernt. Die nächstgelegenen Wertstoffbehälter-Standplätze sind in Ehrenbreitstein in der Straße Im Teichert und in Pfaffendorf in der Ravensteynstraße.