In seinem neuesten Buch „Romantische Liebe“ befasst sich der Koblenzer Schriftsteller und Verleger Klaus-Dieter Regenbrecht mit den Dichtern und Denkern der Romantik – und mit ihrem Bild von der Liebe, die wir bis heute als „romantisch“ bezeichnen.

Auf den Spuren von Franz von Baader (1765-1841), Karl Friedrich Forberg (1770-1848), Basilius von Ramdohr (1757-1822), Friedrich Schleiermacher (1768-1834) und Zacharias Werner (1768-1823) begibt sich Regenbrecht auf die Suche nach der eigentlichen romantischen Liebe. Sie war mit Religiosität und Spiritualität verbunden und mit Mysterien. Die bürgerliche Moral hingegen war weniger zentral, als man es aus späteren Epochen kennt.

Am Donnerstag, 2. März 2023 stellt Klaus-Dieter Regenbrecht seinen Essay zu Romantikern und ihren Zeitgenossen in einem Vortrag in der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes vor. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 4 Euro.

stb.koblenz.de